Eddy Merckx : "Pogacar peut gagner plus de 5 Tours"

Éric de Falleur Envoyé spécial à Libourne

Il y a des lieux, des dates et des hommes ou femmes qui sont liés pour longtemps. C’est le cas de la commune de Mourenx, du 15 juillet 1969 et d’Eddy Merckx, le plus grand champion de tous les temps.

C’est dans la cité des Pyrénées-Atlantiques, construite en 1958 pour loger le personnel de la zone industrielle voisine de Lacq et qui s’appelait alors Mourenx-Ville-Nouvelle, que le Bruxellois a écrit la plus extraordinaire page de son histoire avec la Grande Boucle. Lors de son premier Tour de France, à l’été 1969, le Belge avait définitivement assommé ses adversaires au terme de la grande étape pyrénéenne après avoir démarré sur le haut du Tourmalet, avoir prolongé son effort dans la descente puis s’être lancé dans un exceptionnel raid solitaire par-delà les cols de Soulor et Aubisque. À l’arrivée de cette 17e étape légendaire, Eddy Merckx avait repoussé le 2e, Michele Dancelli, à 7:56 et porté son avantage au classement à 16:18 sur son dauphin Roger Pingeon.

Merckx honoré

Arrivé jeudi soir à Pau, Eddy Merckx était ce vendredi au départ de la 19e étape, en direction de Libourne. Mourenx avait mis les petits plats dans les grands pour faire de celui qui a donné ses lettres de noblesse à la commune béarnaise le héros du jour. Sur le podium planté au village-départ, au centre du vélodrome en plein air qui porte son nom, Eddy Merckx a été honoré. Il a notamment reçu un magnum de la cuvée spéciale de jurançon qui porte son nom. La ville sait ce qu’elle doit de renommée au Bruxellois auquel elle a consacré un clip vidéo reprenant des images en noir et blanc de l’exploit de 1969. Sur le podium, avant d’être ovationné, Eddy Merckx n’a pu détacher son regard de l’écran géant, faisant un bond en arrière de 52 ans alors que retentissaient les commentaires du plus célèbre reporter français de l’époque, Léon Zitrone.

"Un homme entre dans la légende du cyclisme, un homme qui aura dominé ce Tour de France […] Bravo Merckx. Bravo Merckx et si je le dis comme ça sur l’antenne avec mon enthousiasme, […] allez Eddy […] je l’ai prononcé mille fois, deux mille fois, j’ai vécu quelque chose de fantastique et je suis content d’avoir prononcé sur l’antenne : bravo Merckx. C’est un seigneur !"

Personne ne se lasse de ces grands moments. "C’est un grand plaisir et une grande fierté de revenir ici", confiait ensuite le Bruxellois. "J’ai quand même réalisé un grand exploit ici en 1969. Cela fait longtemps, mais faire une échappée de 140 kilomètres avec le maillot jaune sur les épaules, ça ne s’oublie pas, ce n’est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Je pense que je peux en être fier. C’est une de mes plus belles victoires. La plus belle, c’est la victoire finale dans ce Tour 69, car ça dépasse le gain d’une étape, même celle-là. Mais cela reste un très beau souvenir. Je n’ai pas oublié Mourenx-Ville Nouvelle, et puis il y a ce vélodrome qui porte mon nom. J’étais venu il y a quinze ans pour son inauguration. Cette ville reste gravée dans ma mémoire."

Eddy Merckx a également abordé cette édition du Tour 2021 qu’il suit de près. "Je vois en effet Tadej Pogacar comme le nouveau Cannibale", disait encore le Belge. "C’est un homme qui a déjà gagné, ou va gagner, deux Tours. C’est un coureur d’exception, d’ailleurs, il porte plusieurs maillots (NdlR : outre le classement général, le Slovène est en tête des classements du meilleur jeune et du meilleur grimpeur). Il est capable de tout faire. Je le vois en gagner plusieurs. Je pense que s’il ne lui arrive rien, il pourra gagner plus de cinq Tours."

Supporter de Cavendish

Désormais co-recordman du nombre des succès d’étapes au Tour avec Mark Cavendish, Eddy Merckx aimerait autant voir le Britannique s’imposer dimanche aux Champs-Élysées. "J’espère qu’il gagnera une 35e étape, comme cela, on me laissera tranquille", rigole-t-il. "Je lui souhaite, il le mérite, quand on voit d’où il revient. On ne peut pas comparer sa carrière avec la mienne, mais ce qu’il fait est super, après deux ans où il était pratiquement inexistant, c’est certainement le meilleur sprinter du monde. J’ai apprécié ce Tour dans son ensemble, les victoires d’Alaphilippe, l’extraordinaire succès de Van der Poel qui a pris le maillot jaune que son grand-père n’avait jamais porté, le succès de Van Aert et ceux de Pogacar dont je le répète, il n’y a pas de coureurs qui peuvent l’inquiéter."

Le plus grand champion de tous les temps a suivi l’étape dans la voiture de Christian Prudhomme, en compagnie de Bernard Thévenet, le seul à l’avoir battu sur la Grande Boucle, en 1975 et 1977. "Eddy vient de dire que durant son échappée légendaire, il avait trouvé le temps long, mais derrière, ils ont dû penser certainement la même chose", rigolait le Bourguignon qui ne passa chez les pros que l’année suivante. "J’ai demandé à Christian de pouvoir me mettre devant dans la voiture, comme ça, je pourrai dire que j’aurai eu Eddy Merckx derrière moi pendant toute une étape du Tour."