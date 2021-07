Guide de bars frondeurs

La Micheline , guide pratique des bistrots hors normes de la France profonde, est sur le comptoir. Autant prévenir (p. 7), "les établissements retenus et présentés dans ces pages ont été sélectionnés selon des critères rigoureusement subjectifs, à la faveur de déplacements aléatoires. Ils composent un chapelet dépareillé qui tient tout à la fois de la rivière de diamants et du collier de nouilles".

Spirituelle et croustillante, cette tournée des bars qui valent le détour dans l’Hexagone recense 91 adresses insolites. Des portraits aux mots bien pendus donnent envie de pousser la porte, d’y humer l’atmosphère et de dire santé ! Chez Muriel à Lens, le Look Bar à Lyon ou Le Tout va bien à Fécamps, tous font de la résistance contre les normes et une certaine idée de la modernité.