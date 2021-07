Des leçons à tirer. L’interview de Georges-Louis Bouchez a eu lieu jeudi soir. Toute la journée, les nouvelles tragiques à l’égard des inondations s’étaient enchaînées. Le président du MR a souhaité évoquer cette situation. "J’ai appelé nos bourgmestres dans les communes qui sont touchées pour voir comment les aider. On a découvert une série de choses, comme le fait que certains bateaux de secours n’étaient pas suffisamment solides pour aller à certains endroits. Il a fallu faire venir des bateaux de France ou se tourner vers le secteur privé. Il y aura des leçons à tirer. Il faudra aussi étudier l’état des infrastructures en Wallonie afin de mieux faire face à ce genre de phénomènes : barrages, bassins d’orage, maîtrise des cours d’eau." Dans ce contexte, Georges-Louis Bouchez se rendra ce samedi à Verviers, Rochefort et Spa. Plus politiquement, le libéral reste prudent sur le lien entre les récentes pluies diluviennes et le réchauffement climatique : "J’ai été choqué par les tentatives de certains de tirer des conclusions sur le réchauffement climatique. Pas mal de climatologues ont expliqué qu’on ne peut pas établir un lien scientifique entre les évènements récents et le réchauffement global."