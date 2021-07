"Je n’ai pas à importer une conception de la neutralité venant de pays qui ont échoué dans le vivre-ensemble"

Dans son livre "Le Siècle de la Femme", le Premier ministre libéral Alexander De Croo dit très clairement qu’une femme voilée peut travailler au guichet d’une administration communale.

La ligne défendue par Alexander De Croo s’inspire plutôt de la tradition anglo-saxonne. Il peut faire le choix de ce modèle, mais la tradition libérale belge n’est pas celle-là. C’est toutefois son droit de défendre cette conception, il s’exprime comme citoyen et non comme Premier ministre.

Vous êtes pourtant tous les deux libéraux…

Je connais l’histoire de mon parti et j’ai des convictions. J’estime que je n’ai pas à importer une conception de pays qui, manifestement, ont échoué dans le vivre-ensemble. Je rappelle que les États-Unis et le Royaume-Uni, que l’on cite maintenant comme des modèles, sont des sociétés ultra-communautarisées. À mon sens, importer un modèle qui n’a pas porté ses fruits n’est pas une idée formidable…

Au sein du MR, on évoque souvent un clivage entre une tendance plus progressiste, proche du libéralisme des Lumières, et une tendance davantage conservatrice. Or, sur la question des signes convictionnels, il semble que tous soient d’accord au sein de votre formation.

Il y a une vraie unanimité au MR sur cette question, et elle s’explique assez facilement. À chaque fois que je suis confronté à une position un peu difficile, je dis aux collaborateurs et aux militants : " Revenez aux fondamentaux du parti ". Sur la question de la neutralité, beaucoup de partis entament une réflexion pour trouver une solution nouvelle. Or, ces questions ont déjà été tranchées il y a 150 ans. Certes, la société a évolué. Mais pour les valeurs fondamentales, il n’y a pas de mal à s’appuyer sur ce qui a fait ses preuves dans l’histoire. C’est d’ailleurs le propre des valeurs : elles traversent le temps et les époques. Pourquoi dès lors devrait-on remettre en question aujourd’hui la séparation de l’Église et de l’État ?

Depuis plus de cinquante jours, 450 sans-papiers font la grève de la faim à l’église du Béguinage, à la VUB et à l’ULB. Les appels à une solution se multiplient, mais la situation semble bloquée. Comment peut-on sortir de l’impasse ?

Je suis extrêmement préoccupé par la situation des sans-papiers sur le plan humain. Nous demandons d’ailleurs au bourgmestre de Bruxelles de prendre une ordonnance de police pour que les sans-papiers soient accompagnés à l’hôpital.

C’est déjà le cas pour le moment, des ambulances viennent presque quotidiennement…

Oui, mais les hospitalisations demeurent toujours un choix volontaire. Avec cette ordonnance, on pourrait venir en aide à ces personnes pour qu’elles ne se laissent pas mourir de faim. C’est fondamental de préserver la vie. Et via cette ordonnance, on peut faire en sorte que personne ne puisse refuser de l’aide.

Et sur le fond du dossier, êtes-vous favorable à leur régularisation ?

Il n’y a pas de raison de modifier les règles de l’asile. Le droit doit être respecté. Soit ces personnes réintroduisent une demande de régularisation, et il revient au secrétaire d’État et à l’Office des étrangers d’examiner le dossier. S’il n’y a pas de demande, ou que la réponse est négative, ces personnes doivent rentrer dans leur pays d’origine. La grève de la faim ne peut pas être un outil de négociation. Les images sont terribles et leur situation ne peut laisser insensible. Mais malheureusement, il y a chaque jour des décisions rendues par la justice, le fisc, les administrations, qui mettent des personnes dans des situations de détresse absolue. Une régularisation massive revient à accepter de sortir du cadre juridique. Dans ce cas, il n’y a plus de cadre et ça ne sert plus à rien de faire croire aux gens qu’il y a des règles. Si le but de certains est de dire que tous les dix ans on régularise, alors qu’ils aient au moins le courage d’aller au bout de leur logique et que l’on dise que chacun sur le territoire a droit à des papiers.

Vous êtes totalement derrière la ligne ferme prônée par le secrétaire d’État Sammy Mahdi (CD&V) ?

Oui, il a totalement notre soutien. Il est par ailleurs extrêmement courageux car ce dossier le renvoie à un parcours personnel. Mais je comprends qu’il dise ne pas vouloir changer le cadre.