"La ligne d’arrivée a été reculée d’environ 200 m"

"Cette 21e étape du Tour de France s’assimilera, comme toujours, à une sorte de cortège dans sa première phase. Celle-ci ne sera toutefois pas trop longue puisque les organisateurs ont prévu un menu light avec seulement 108 kilomètres au menu de la journée. Le peloton va se mettre véritablement en branle lors de l’entrée sur les Champs-Élysées. On présente, à raison selon moi, l’étape des Champs-Élysées comme le championnat du monde des sprinters. Elle se déroule sur l’une des plus belles avenues du monde, dans un cadre prestigieux, et en prime time depuis plusieurs années maintenant. Cela renforce son prestige et en fait un peu plus encore la plus belle étape à gagner pour les spécialistes de la dernière ligne droite. La particularité cette année est que la ligne d’arrivée a été reculée d’environ 200 mètres en raison de travaux, ce qui changera inévitablement la donne pour le positionnement mais aussi la nature même d’un sprint qui sera donc plus long. Autrefois, on disait toujours qu’il fallait impérativement rentrer dans les cinq premiers pour négocier la dernière courbe, mais cela sera moins vrai au regard de ce nouveau contexte."