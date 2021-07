Le parcours du combattant de la presse pour couvrir les Jeux de Tokyo

Les Jeux olympiques, cela se mérite ! Que l’on soit athlète ou que l’on soit… suiveur, à plus forte raison par les temps qui courent. Le contexte de pandémie de Covid-19, qui a entraîné le report historique de la compétition l’an dernier, et le récent retour de l’état d’urgence sanitaire au Japon s’accompagnent de toute une série de mesures qui permettent d’assimiler le périple à Tokyo à un véritable parcours du combattant pour les journalistes désireux de couvrir la compétition.

Nombreux sont d’ailleurs ceux à avoir renoncé à ce projet en raison du risque sanitaire qu’il représente, parce que les formalités administratives ont été multipliées par dix par rapport aux éditions précédentes (on connaît le souci du détail et le sens de la hiérarchie des hôtes de cette édition) ou encore parce que les conditions de travail sur place, vu les restrictions mises en place et la création d’une bulle olympique censée être étanche, ne seront pas des plus simples avec masques et distanciation sociale. Il faut bien sûr voir dans cette situation une contrepartie de la part du gouvernement japonais, du comité d’organisation et du CIO à l’égard d’une population locale pour le moins réticente à l’idée de voir débarquer plus de 11 000 athlètes dans l’archipel. Maintenus… coûte que coûte, l’importance des retombées financières ayant pris le pas sur les enjeux de santé, les Jeux ne pouvaient avoir lieu cette année que sous certaines conditions strictes. Et elles le sont !

Pour les journalistes donc, cela revient à constituer un dossier administratif d’une quinzaine de pages dont les deux pièces maîtresses sont les résultats des tests PCR effectués à 96 et 72 heures du départ. Cela revient aussi à remplir des tableaux Excel et à se lancer, quitte à répéter plusieurs fois les mêmes informations, dans d’innombrables échanges de mails avec les responsables Covid nippons. À anticiper ses moindres déplacements et à dresser un plan d’activité (soumis à l’approbation gouvernementale) le plus précis possible pour les 14 premiers jours passés sur place et dont il ne sera pas possible de s’éloigner sous peine d’exclusion. La sacro-sainte liberté de la presse, contrainte de demeurer dans les clous, en a pris un coup ! Cela revient à s’exposer, aussi, à des courriers dont les questions demeureront sans réponse jusqu’au moment du départ.

Au bord de la crise de nerfs

Tous les groupes de presse, sans distinction de taille, ayant dû désigner un officier de liaison Covid se portant garant de faire respecter procédures et protocoles en matière de tests salivaires pour ses collègues et lui-même, on a pu lire sur Twitter les récits de quelques confrères au bord de la crise de nerfs et prêts à jeter l’éponge face à des exigences toujours plus nombreuses. Comme ces deux applications facilitant la gestion du testing et du tracing dont l’une ne fonctionne pas de manière optimale.

Et, comme on le craignait, en voyant l’amas de ces formalités, notre arrivée ce vendredi à Tokyo a surtout été marquée par une attente interminable, cinq heures s’écoulant entre le moment de l’atterrissage de notre avion et la sortie de l’aéroport : le temps de compléter de nouveaux formulaires et une durée nécessaire aux différents services compétents (douane, immigration, santé…) vérifient l’ensemble des documents, une armée de volontaires en blouses bleues médicales - dont on ne peut remettre en cause l’abnégation, la gentillesse et l’extrême patience - se chargeant de guider les voyageurs d’un endroit à l’autre. Les délégations de sportifs n’échappent pas aux mêmes règles, même si tout se semble se faire de manière plus fluide pour elles. Et chacun de se remettre le plus vite possible au travail car ces Jeux d’ores et déjà uniques s’ouvriront bien assez tôt et nul doute qu’ils vaudront la peine d’être vécus. Avec les journalistes comme seuls spectateurs…

Laurent Monbaillu