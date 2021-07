Les supporters entre excitation et pessimisme

De l’excitation, il y en aura chez les 9 000 supporters brugeois ce samedi. De l’excitation mais pas d’illusions. La saison 2021-2022 ne sera peut-être pas encore synonyme de retour à la normale. "Fin août, on était généralement devant nos PC pour assister au tirage au sort des coupes européennes et ainsi savoir où on partait en vacances, explique Cyril Noël, président du Wallonia Bruges Army. On a peur de faire encore une croix dessus. Deux saisons sans déplacements européens, ce serait regrettable. On n’est franchement pas très optimistes."

Le stade déjà sold out

Pour les compétitions locales, en revanche, les supporters seront bien présents. "Il y a beaucoup d’excitation même si cette Supercoupe est souvent prise comme la dernière étape de la préparation, avant le début du championnat. C’est comme un dernier match amical. Mais la campagne d’abonnement a été très bonne, ce qui prouve l’envie des supporters de revenir. Le stade Jan Breydel est déjà sold out. Pour notre club de supporters aussi, la demande a été très forte. Les gens sont super excités."

Le président de l’unique club de supporters wallons du FCB ne pense pas qu’il pourra assister à toutes les rencontres du prochain exercice. "Dans le stade, il y aura des bulles de maximum huit personnes et des quotas. Cela signifie qu’on ne pourra pas se rendre à tous les matchs. Peut-être trois sur quatre à domicile. Et en déplacement, on ne se fait pas d’illusions. Il n’y en aura tout simplement pas. Et c’est bien dommage."

A priori, le retour à une capacité de 100 % est prévu pour la mi-août. Reste à voir si elle sera appliquée.

Ce qui signifie aussi très peu de trajets organisés en bus. Un moment toujours convivial. "Vu que nos membres sont éparpillés un peu partout en Wallonie, ce n’est pas évident de louer un car. On ne rentre pour ainsi dire jamais dans nos frais, on ne le fait que pour le plaisir. Surtout pour les grosses affiches. En plus des abonnés, il y a des demandes occasionnelles qui permettent de remplir le véhicule."

Public à risque, les Brugeois ne peuvent se rendre aux rencontres à l’extérieur par leurs propres moyens. "En déplacement, on s’organise avec des clubs de supporters néerlandophones, c’est très sympathique. Nos membres attendent ça avec impatience. Mais c’est la grande inconnue. Pour moi, on n’y aura pas droit cette saison."

Mais être présent à domicile est finalement le plus important. Cette présence du douzième homme a cruellement manqué la saison dernière, malgré le titre à la clef. "À l’extérieur, nos résultats ont été bons mais pas sur nos terres où d’habitude Bruges fait le plein de points. On aurait voulu être dans les gradins pour les pousser, mettre la pression sur nos adversaires et les arbitres. C’est un peu notre touche à nous. Les défaites inaugurales, à domicile, contre Charleroi et le Beerschot ont fait mal, on aurait tellement voulu encourager nos joueurs."

Et ils ont aussi loupé le match du titre. "C’est quelque chose que je n’ai jamais vu de mes propres yeux : être champion à Anderlecht. Qu’est-ce que j’aurais aimé être dans le stade pour jubiler !"

Malgré les bons résultats des Flandriens, Cyril Noël n’a pas autant vibré en regardant ses protégés à la télévision. "Pour ma part, il y a eu un petit détachement par rapport au football. J’étais habitué à l’excitation au moment de me rendre au stade chaque week-end. J’ai senti que mon implication était moindre. Quand la saison va reprendre, je vais redécouvrir cette sensation un peu oubliée. Ce sera très agréable. On a tous hâte de retrouver les tribunes."

