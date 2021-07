Journaliste Police et Justice

Six mères djihadistes et leurs dix enfants rapatriés de Syrie

Six mères belges et leurs dix enfants, qui étaient détenus dans le camp d’Al-Roj par les autorités kurdes, ont été rapatriés en Belgique dans la nuit.

Ces femmes, capturées à la chute de l’État islamique, seront incarcérées. Elles faisaient soit l’objet d’un mandat d’arrêt international ou avaient été condamnées par défaut pour terrorisme. C’est le cas de la plus jeune de ces six femmes, Hafsa S., 25 ans.

Leurs enfants seront, dans un premier temps, pris en charge médicalement. Un juge de la jeunesse devra ensuite décider de la meilleure solution pour ces enfants : placement en famille d’accueil, en institution ou chez des proches.

C’est la première fois que des adultes sont rapatriées de Syrie. Jusqu’à présent, une vingtaine de jeunes enfants retenus dans les camps, avaient été rapatriés seuls. La majorité d’entre eux étaient orphelins. Pour les autres, la mère avait marqué leur accord de se séparer d’eux.

Un CNS décisif tenu le 3 mars

Le 4 mars dernier, le Premier ministre Alexander De Croo avait indiqué à la Chambre que le gouvernement ouvrait la porte à un rapatriement des mères "au cas pas cas" et de leurs enfants de moins de 12 ans. "Les laisser là, c’est faire en sorte qu’ils deviennent les terroristes de demain", avait motivé M. De Croo en parlant des enfants.

Cette annonce avait été faite au lendemain d’un Conseil national de sécurité qui avait justifié l’intérêt de tels rapatriements par deux arguments. Tout d’abord la question de sécurité nationale, étant entendu qu’il est préférable que les mères soient en Belgique plutôt que dans les camps où la situation est instable, et ensuite le bien-être des enfants. L’Ocam et le procureur fédéral, invoquant des questions de sécurité, avaient plaidé précédemment pour un tel rapatriement.

Les six mères et leurs dix enfants ont quitté Al-Roj à 05 h 30 à bord de quatre vans. Le groupe a gagné l’Irak d’où un avion a été affrété pour la Belgique. L’opération a été menée par les Affaires étrangères et la Défense, avec le soutien de partenaires locaux.

Une première mission en juin

Les mères avaient été interrogées en juin par une délégation belge qui avait vérifié qu’elles renonçaient à l’idéologie de l’EI, condition pour pouvoir bénéficier d’un retour. Des prises de sang avaient été effectuées pour vérifier qu’il s’agissait bien de leurs enfants.

Les six femmes rapatriées sont âgées de 25 à 52 ans. Après ces retours, six femmes et sept enfants sont toujours détenues à Al-Roj. Trois n’ont pas d’enfant. Deux des trois autres refusent tout rapatriement. La dernière a été déchue de la nationalité belge.

Une poignée de mères belges avec enfants sont détenues dans le camp d’Al-Hol, bien plus grand qu’Al-Roj. La situation sécuritaire y est très critique, si bien que les délégations belges n’ont pu s’y rendre en juin.

Les autorités kurdes, qui gèrent les camps de Al-Roj et de Al-Hol, pressent les pays européens de rapatrier les mères et les enfants.

Quelques pays - Finlande, Italie, Allemagne, Pays-Bas - ont procédé à de rares rapatriements d’adultes. La France, qui a le plus fort contingent dans les camps, y reste totalement rétive.

J. La.