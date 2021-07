"Un chrono avec une douzaine de virages"

"La nature du second contre-la-montre de ce Tour de France sera assez semblable à celle du premier chrono que nous avons vécu autour de Laval, lors de la première semaine de cette Grande Boucle. Tracé à travers les vignobles du Bordelais, il ne comporte qu’une douzaine de virages seulement et ne sera, de ce fait, pas trop technique. À la veille de l’arrivée sur les Champs-Élysées, beaucoup de coureurs ont les jambes considérablement fatiguées, mais il faudra tout de même être capable d’emmener du gros braquet, du moins pour ceux qui souhaitent jouer la victoire d’étape ou consolider leur place au classement généraL. L’année dernière, les organisateurs avaient également programmé un chrono à la veille de l’arrivée finale à Paris et cela nous avait valu un retournement de situation en tête du classement général mais le profil est cette année très différent du parcours tracé autour de la Planche des Belles Filles. Les écarts devraient donc être moins importants ce samedi."