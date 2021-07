Un pass wallon pérenne dès l’été 2022

Vous avez relancé le pass touristique VisitWallonia en mai pour soutenir le secteur pendant cette période de pandémie…

En 2020, nous avions lancé le pass VisitWallonia (d’une valeur de 80 euros et permettant l’accès à près de 700 musées, parcs d’attractions, hébergements, etc. en Wallonie, NdlR) pour soutenir le secteur, à côté des aides directes, et relancer le tourisme de l’arrière-saison. Pour que le secteur qui avait essuyé de grosses pertes pendant le premier confinement puisse se rattraper un peu. Ce qui n’a pas été le cas puisque nous sommes ensuite rentrés dans un deuxième confinement puis un troisième. Nous avons dû étaler cette mesure de soutien sur quasi un an alors qu’elle était prévue sur trois mois.

La première salve qui a eu lieu début octobre a ainsi été prolongée jusqu’à la fin des vacances de Pâques, la suivante début mai concernait 25 000 pass valables en mai et juin et la dernière 25 000 pass valables en juillet et août. Pour un montant total de 5 millions d’euros.

Quel a été l’impact de ce pass ?

Au-delà du coup de pouce, cela a suscité pas mal d’engouement en termes de notoriété pour la Région. Et puis cela a eu un effet levier puisque les gens ont dépensé plus que les 80 euros du pass. On peut estimer que c’est plutôt le double qu’ils ont dépensé. Et c’est l’étape vers un pass wallon plus pérenne qui sera accessible à tout le monde cette fois et qui donnera envie à tous de visiter la Wallonie.

À quelle échéance est-il prévu ?

L’horizon : l’été 2022.

En quoi consistera-t-il ?

Ce pass donnera accès à une panoplie de réductions, de bons d’achat, d’actions de fidélisation, d’avantages client, proposés par les opérateurs. Nous pourrons aussi y intégrer les initiatives plus locales. Par exemple, la Province de Liège a proposé un pass en 2020. On pourrait inclure de telles initiatives dans le pass wallon. Les opérateurs fournissent le contenu, nous finançons le contenant. L’idée est de réunir au même endroit et de structurer l’ensemble des actions en une offre intégrée.

Le pass 2022 sera gratuit et numérique - je ne dis pas qu’il n’y aura pas de déclinaison autre pour éviter la fracture numérique. L’idée était de d’abord penser numérique et qu’après, on voie les déclinaisons qu’on peut faire. L’objectif : si vous avez envie, en fonction de votre budget, de profiter de telle ou telle promotion, ce pass vous donnera ces infos de manière directe et vous ne devrez pas aller sur un site, consulter une brochure, téléphoner. Vous aurez le point d’entrée unique pour avoir cette information. C’est très important en matière de promotion, de dynamique, d’activation de la clientèle. Et c’est quelque chose qui n’est pas super développé pour le moment.