6H de Monza

Premier podium pour WRT

Malgré son statut d’écurie néophyte, WRT est arrivée en championnat du monde d’endurance comme elle est arrivée en ELMS : les hommes de Vincent Vosse ne s’aventurent pas en Mondial pour vendre des gaufres ! Mais, si la victoire s’était directement offerte à l’équipe de Baudour dès la 1re course de sa campagne européenne, l’aventure mondiale a connu une entame encourageante certes, mais moins fructueuse sur le plan du résultat. Dans ce temple de la vitesse qu’est Monza, l’unique formation noire-jaune-rouge du plateau a marqué les esprits. Si la formation United demeure la référence, les troupes de Richard Dean savent qu’ils ont plus que jamais du fil à retordre avec ces démons qui ont tout gagné en GT3. Après avoir décroché la pole position, l’Oreca belge a pris une très belle 2e place. À un mois des 24 H du Mans où le trio Frijns-Habsburg-Milesi sera rejoint par son homologue de l’ELMS, Kubica-Yé-Delétraz, sans oublier les 24 H GT de Spa qui sont dans 15 jours, ce résultat tombe à point nommé. Du côté des trois autres Belges présents dans la banlieue milanaise, on peut s’enorgueillir d’avoir rallié l’arrivée à défaut d’être monté sur le podium. Stoffel Vandoorne et Alessio Picariello ont néanmoins des regrets à nourrir. Le premier, 5e en LMP2, aurait pu finir plus haut dans la hiérarchie s’il n’était pas parti dernier de sa classe suite à un accident en qualifs. M.B.