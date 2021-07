Éthiopie Les rebelles attaquent hors du Tigré

Les rebelles du Tigré ont affirmé dimanche avoir mené des opérations visant des forces gouvernementales dans la région Afar, ouvrant un nouveau front dans leur lutte contre les autorités éthiopiennes. Cette "action très limitée" a visé des miliciens venus de l’Oromia, la région la plus étendue et la plus peuplée du pays, qui avaient pris position le long de la frontière entre l’Afar et le Tigré, a affirmé le porte-parole des rebelles.

"Nous avons mené ces opérations pour nous assurer que ces forces seront renvoyées en Oromia", a-t-il déclaré, sans pouvoir préciser le nombre de victimes de part et d’autre. (AFP)