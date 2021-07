Automobilisme Tom Boonen gagne à Zolder

Déjà sur la plus haute marche du podium samedi avec Piessens-Dejonghe, Deldiche Racing s’est offert un plantureux triplé lors de la course 2 du Supercar Challenge à Zolder. La victoire est revenue, et c’est une petite surprise, à Tom Boonen. L’ancien cycliste s’est imposé en solitaire devant ses équipiers Piessens-Dejonghe et Joosen-De Cock. Victoire en GT pour Patrick Engelen (Radical RXC) devant Bob Herber (Lamborghini). Tony Verhulst (Honda) finit 3e en SuperSport, tout comme le duo Voet-Van den Broeck (Peugeot) en Sport. (Belga)