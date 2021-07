Construction Les entreprises du bâtiment ne sont pas toutes en congé

Dans le temps, on parlait des congés du bâtiment, fixés en juillet et quasi obligatoires. Aujourd’hui, le secteur parle des congés de la Construction, qui sont seulement recommandés. Ce qui signifie que nombre d’entrepreneurs peuvent être sollicités par les personnes et les entreprises sinistrées. La Confédération Construction enjoint d’ailleurs ses membres à se mettre à leur disposition. Non sans ajouter qu’ils dépendent du secteur des assurances, qui doit intervenir "rapidement tout en prenant directement en charge les frais liés à ces travaux", dit-elle. S’il n’y a pas encore lieu de parler de rénovation et de reconstruction, la construction se dit prête à fournir du matériel pour étançonner les maisons et les bâtiments, afin de limiter les dommages supplémentaires, ou encore de transmettre des documents et des matériaux utiles. (C.M.)