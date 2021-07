Deuil national La Foire du Midi s’arrêtera cinq minutes, mardi soir

Le président de la Foire, Patrick De Corte, a annoncé dimanche que toutes les attractions seront arrêtées pendant cinq minutes à 19 h, mardi soir, en signe de solidarité avec les victimes des récentes inondations. "Nous ne l’avons fait qu’une seule fois auparavant, lors du décès du roi Baudouin. Ici, nous le refaisons à l’occasion du jour de deuil national", a-t-il expliqué. "Tout sera arrêté : les manèges, les lumières, la musique. Ce sera très spécial." La 140e édition de la traditionnelle Foire du Midi s’est ouverte samedi à Bruxelles avec plus d’une centaine d’attractions. Le masque y est obligatoire, tout comme le respect d’une distance entre les visiteurs. Un sens de circulation a également été établi. La Foire du Midi est ouverte jusqu’au 22 août, de 15 h à minuit et jusqu’à 1 h le week-end et les jours fériés. (Belga)