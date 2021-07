Social Des idées pour lutter contre le sans-abrisme à Bruxelles

La deuxième commission délibérative rassemblant députés et citoyens pour se pencher sur les moyens de résoudre durablement la situation des personnes sans-abri et mal logées en Région bruxelloise a adopté, samedi, pas moins de 97 recommandations. Parmi celles-ci, on retiendra le fait de créer un cadre réglementaire pour faciliter l’occupation temporaire de biens immobiliers inoccupés et pour assouplir les normes au niveau du confort et de la salubrité. Il est aussi recommandé, entre autres, de permettre aux personnes sans papiers d’accéder aux logements sociaux. (Belga)