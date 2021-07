Province de Namur Plusieurs communes toujours privées d’eau potable

Deux tiers des raccordements (environ 2 000) qui étaient directement touchés par les inondations de ces derniers jours, en Wallonie, sont à nouveau alimentés en eau, a indiqué samedi midi la Société wallonne des eaux (SWDE). En Province de Namur, la situation a évolué tout au cours du week-end. Ce dimanche, l’eau était à nouveau potable à Dinant, Beauraing et Ciney. Elle était par ailleurs toujours impropre à la consommation à Rivière (Profondeville), Houyet, Rochefort, dans le haut de Dave, aux Isnes, à Beuzet, Bossières, Longzée, Mazy, Jemeppe et Ham-sur-Sambre, à Floreffe (sauf dans le zoning) et à Sambreville (sauf Moignelée, Keumiée et Arsimont). Dans ces zones, la situation ne sera pas rétablie avant le début de cette semaine. Dans ces zones, l’eau du robinet ne peut pas être utilisée à des fins alimentaires même bouillie, rappelle la SWDE.S.M