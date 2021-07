Cinéma "I Never Cry" sacré au Festival de Mons

I Never Cry de Piotr Domalewski, retraçant le parcours d’une jeune fille en quête d’autonomie, a remporté le Grand Prix au festival de Mons vendredi soir. Le film a également remporté le prix Cineuropa. Le prix de la meilleure réalisation revient à Philipp Yuryev pour The Whaler Boy. Celui du scénario sacre Bettina Oberli pour My Wonderful Wanda. Le prix d’interprétation salue Diane Rouxel pour La Terre des Hommes de Naël Marandin. Le film remporte aussi le prix du public. Enfin, Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh, a reçu le prix RTBF.