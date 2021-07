Retours de Syrie Le procureur fédéral salue la bonne collaboration entre tous les services

Le procureur fédéral Frédéric Van Leeuw a fait le point, samedi, concernant le rapatriement de Syrie de dix enfants et de leurs mères, au nombre de six, intervenu vendredi soir. "Cette opération résulte de la bonne collaboration entre différents services", a-t-il souligné. L’intervention a été préparée pendant plusieurs semaines par la police, la Défense, la Sûreté de l’État, l’Ocam, les Affaires étrangères et le centre national de crise, coordonnés par le cabinet du Premier ministre, Alexander De Croo. (Belga)