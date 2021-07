Norvège - Grande-Bretagne Condoléances royales pour les sinistrés

Le roi de Norvège, Harald V, et le prince britannique William et son épouse Kate ont exprimé samedi leur soutien aux victimes des intempéries et des inondations qui ont frappé la Belgique et l’Allemagne, entre autres pays. Le roi de Norvège, âgé de 84 ans, a ainsi envoyé des messages au roi Philippe de Belgique et au président allemand Frank-Walter Steinmeier, se disant " attristé" par les inondations. "J’exprime mon soutien à tous ceux qui ont été plongés dans le deuil ou autrement affectés par cette terrible catastrophe naturelle. "

Le prince britannique William et son épouse Kate ont par ailleurs fait savoir sur Twitter que leurs pensées allaient à toutes les personnes touchées. "Les dégâts et les pertes causés par les inondations en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas sont terribles ", ont-ils écrit. (Belga)