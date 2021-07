Équitation Martin Fuchs gagne à Dinard

Un seul jumping international 5 étoiles figurait au programme du week-end en Europe et celui-ci se disputait à Dinard (France). Dimanche, le Grand Prix (1m60) a été dominé par Martin Fuchs qui montait Conner 70. Sept couples sont parvenus à se qualifier pour le barrage et c’est donc le cavalier suisse qui a émergé grâce à un deuxième parcours sans faute et surtout à un chrono ultra rapide. Il fallait bien cela pour devancer l’Irlandais Denis Lynch (Cristello) et l’Allemand Christian Ahlmann (Clintrexo Z), deuxième et troisième de l’épreuve. Côté belge, la meilleure performance était à mettre à l’actif de Jérôme Guéry, quinzième avec quatre points en première manche avec Grupo Prom Milton. Ch.S.