Bruxelles 53 agents en plus et une campagne pour des parcs propres tout l’été

Cette année, entre les beaux jours, la crise sanitaire et le nombre d’activités accessibles réduit, la fréquentation des espaces verts bruxellois a fortement augmenté et avec elle, la quantité de déchets jetés. Rien qu’entre janvier et mai dernier, 213 tonnes ont été ramassées, soit le double par rapport à la même période l’année précédente. Pour faire face à ce phénomène, 53 agents saisonniers renforcent les équipes régionales, jusqu’à fin septembre. Une campagne est également lancée afin de sensibiliser les usagers. Objectif : les inciter à garder les parcs propres, en s’y comportant comme ils le font chez eux. J.Bo.