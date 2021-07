Cinéma Indiana Jones, opus 5

Antonio Banderas rejoint le cast du cinquième opus de la saga Indiana Jones qui sera réalisé par James Mangold (Le Mans 66). Il intégrera l’équipe de comédiens emmenée par l’éternel Harrison Ford. Il y donnera également la réplique à Phoebe Waller-Bridge (Fleabag , Killing Eve), Mads Mikkelsen (Drunk, Hannibal), Boyd Holbrook (The Predator, Narcos) et Shaunette Renée Wilson (Black Panther, The Resident). Une date de sortie en salles a déjà été fixée : elle aura lieu le 29 juillet 2022 aux États-Unis.