Moins d’une semaine après avoir atterri à Hiroshima, les Red Lions ont repris l’avion dimanche en direction de Tokyo, destination finale pour les trois prochaines semaines. En début de soirée, les champions du monde en titre ont découvert le village olympique.

Avant leur première nuit dans la capitale japonaise, les Red Lions ont à peine eu le temps de sortir de l’aéroport, de prendre un repas au réfectoire et de prendre possession de leurs appartements.

Les premières impressions sont d’autant plus positives que les Reds n’ont plus dû poireauter cinq heures à l’aéroport pour remplir les mille et une démarches administratives liées au Covid.

"Nous avons pris un vol interne au Japon pour lequel nous ne devions pas passer de test", explique John-John Dohmen, le joueur aux plus de 400 sélections. "Nous avons donc volé avec des gens non testés, mais il y avait plusieurs rangées vides entre le reste de l’avion et nous. En plus, nous portions des masques FFP2."

U n état de fraîcheur intéressant

Après nonante minutes de vol, les Red ont pu passer par un couloir dédié aux Olympiens pour rejoindre au plus vite le village. "Nous avons d’abord pris nos accréditations olympiques. Ce n’est pas ma première. On retrouve vite ses habitudes. J’ai l’impression que ces cinq dernières années sont passées en deux secondes. Rio, c’était il y a deux minutes. Le village est assez beau. Nous avons vraiment très bien mangé ce qui est une grosse différence par rapport à Rio. L’appartement n’est pas terrible. Il est un peu mal agencé. Le salon est muré des quatre côtés. Une chambre donne sur la terrasse. La salle de bains est minuscule. À Rio, nous avions de grands salons avec des grandes fenêtres. Nous nous y retrouvions volontiers."

De toute façon, les Red Lions ne sont pas là pour s’éterniser dans leurs appartements situés dans un grand immeuble dont les dix premiers étages sont occupés par les Allemands. "Ensuite, les 11 et 12e étages sont réservés aux Autrichiens. La délégation belge est regroupée aux étages 13 à 16. Nous avons une vue magnifique sur Tokyo. D’un côté, nous voyons la grande baie. De l’autre côté, nous avons une vue plongeante sur le village olympique."

Un détail qui n’en est pas un a frappé l’esprit des Red Lions : les lits sont en carton. "Ils sont construits avec du carton. Nous n’avons pas de sommiers. Je n’ai jamais connu des Jeux olympiques avec un bon lit."

Tous les bâtiments sont semblables. Les drapeaux belges sont disposés à l’horizontale sur les appartements des deux derniers étages.

John-John Dohmen partage son appartement avec Augustin Meurmans, Tom Boon et Simon Gougnard. "Nous sommes arrivés assez tardivement. Nous n’avons pas encore vu les autres Belges. Le village a l’air grand."

Les protégés de Shane McLeod débarquent à Tokyo dans un état de fraîcheur intéressant. Les sept jours à Hiroshima ont porté leurs fruits. Tous les objectifs ont été atteints. Les journées ont été rythmées par les meetings, les entraînements, la musculation et le repos. "En fait, c’était une semaine de stage assez classique." À une exception près. Les Belges n’ont pas disputé le moindre match amical durant les dernières semaines. Dans le même temps, les Néerlandais sont passés par l’Espagne pour jouer quelques matchs. "Je ne suis pas inquiet. Je ne vois pas de souci. Avec le Covid, ce n’était pas possible. C’est tout. Cette semaine, nous jouerons deux rencontres face à l’Argentine et au Japon avec un format de deux mi-temps de vingt minutes."

Ils en profiteront pour apprivoiser les spécificités du terrain olympique situé dans l’imposant Oi Hockey Stadium. "Le tournoi sera long et dense. Il ne servait à rien d’avoir trop de matchs en dernière minute."

Dans cette optique, la présence des deux réservistes de champ (Thomas Briels et Augustin Meurmans) offre une perspective supplémentaire à l’équipe. "C’est un atout de plus. D’abord, la nouvelle est géniale pour les deux joueurs. Ensuite, pour le groupe, nous aurons besoin d’un maximum de forces vives vu les huit matchs en moins de deux semaines. Les conditions climatiques sont fort différentes."

Les organismes souffriront

Avec des températures qui dépassent la barre des trente degrés et un taux d’humidité très élevé, les organismes souffriront. "Les conditions sont plus dures qu’en Belgique, mais nous sommes entraînés pour résister. Tu le sens quand même quand tu joues", explique encore Dohmen. Le détour par Hiroshima a fait du bien aussi pour digérer le décalage horaire. "Les joueurs n’ont pas tous récupéré à la même vitesse, mais nous sommes tous prêts. Nous sentons que le mode JO est enclenché. Nous n’avons aucun doute sur ce qu’on veut. Lundi, nous nous entraînons. C’est parti."

Thibaut Vinel