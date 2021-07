Kalle Rovanpera le plus précoce

On ressentait de l’émotion chez ce gamin au visage encore poupon hier à l’arrivée du Rallye d’Estonie.

À 20 ans 9 mois et 18 jours, le fils prodige de Harri, vainqueur de son seul rallye WRC il y a un peu plus de 20 ans en Suède sur Peugeot, a établi ce dimanche un nouveau record de précocité en WRC. Il a ainsi battu de plus de deux ans le précédant record établi en Suède 2008 par son boss aujourd’hui chez Toyota, Jari-Matti Latvala. L’autre Finlandais avait alors 22 ans et 313 jours.

Son papa et sa maman, en larmes et parmi les premiers à l’embrasser, se sont certainement souvenus de ses premiers tours de roues à bord d’une Toyota… Starlet aménagée pour qu’il puisse atteindre les pédales. Cinq ans plus tard, à 13 ans, il disputait son premier rallye en Estonie sur une Citroën C2. Et à 15 ans, il remportait son premier rallye national dans le championnat estonien avant de débuter en Mondial à 17 ans à peine. D’abord avec Skoda en R5 avant d’être repris par Toyota début 2020.

Plus jeune pilote à monter sur un podium, à mener un championnat du monde (en début d’année), le dernier protégé du mécène millionnaire Timo Jouki a cette fois établi un nouveau record qu’il sera très difficile de battre dans le futur.

Grand favori, Ott Tanak a abandonné son leadership et le rallye très tôt à la suite de trois crevaisons.

Neuville sur la troisième place du podium

Quant à Thierry Neuville, troisième pour la cinquième fois en sept rallyes, sa position sur la route, une crevaison, mais aussi quelques petits soucis techniques l’ont empêché de jouer la victoire. Le Belge devance néanmoins les deux Toyota des leaders du championnat, Sébastien Ogier (148) et Elfyn Evans (111) et porte son score à 96 unités. Le fait qu’Andrea Adamo ait décidé de ne pas demander à Breen d’offrir sa place et trois points supplémentaires à Thierry Neuville prouve qu’il ne croit plus non plus dans ses chances pour le titre des pilotes.

Olivier de Wilde