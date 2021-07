La belle jeunesse brugeoise en attendant le mercato

Supercoupe de Belgique Lammens (19 ans), Kossounou (20 ans), Mbamba (16 ans), De Ketelaere (20 ans) et Lang (22 ans) étaient titulaires. Perez (19 ans), Sandra (17 ans) et Van der Brempt (19 ans) sont, eux, montés au jeu. Bruges possède les finances les plus solides du Royaume, mais ça ne l’empêche pas de lancer des jeunes. Formés au club ou pas. Et ça ne les empêche pas non plus de gagner, avec cette belle victoire conquise face à Genk en l’espace de cinq minutes. Philippe Clement n’était évidemment pas peu fier de cette prestation.

"Il y avait un trophée en jeu, même si ce n’est pas le plus important. C’est une bonne façon d’entamer la saison, soulignait-il. J’ai vu beaucoup de choses positives. On a directement pris le jeu à notre compte et on a réussi à entrer régulièrement dans les seize mètres adverses. Même s’il faut bien avouer qu’on n’a pas assez créé de danger en première période. On a eu deux grosses occasions, ce n’est peut-être pas anormal de les louper à ce stade-ci de la préparation. La semaine a encore été très chargée pour les garçons, qui manquaient de fraîcheur."

Le douzième homme

Une fatigue qui a été compensée par la présence de près de 10 000 supporters dans le stade Jan Breydel. "Les fans nous ont apporté beaucoup d’énergie, c’était chouette de gagner devant eux. J’ai ressenti cette connexion avec les joueurs, c’était fantastique." C’est d’ailleurs probablement grâce à ce soutien que Mats Rits s’est arraché pour obtenir un corner alors que l’arbitre était sur le point de siffler la mi-temps. Avec à la clef, l’égalisation de Mitrovic, de la tête. "C’était important de revenir juste avant la pause. On est d’ailleurs remonté sur la pelouse avec de bonnes intentions et on a dominé Genk. On aurait même pu mettre plus de buts."

En deux minutes, ses joueurs ont pris l’avance et puis le large, grâce à Lang sur penalty et Mata, d’une frappe surpuissante.

Lammens, la révélation

Et c’est avec beaucoup de maturité que les jeunes Brugeois ont conservé leur avance, avec un Senne Lammens qui marchait sur l’eau, lorsque les Limbourgeois ont multiplié les occasions.

"Je suis très content de sa prestation, mais je ne suis pas surpris, avouait Philippe Clement. Vous savez, je ne suis pas un coach qui donne des opportunités aux joueurs. Non. Ce sont eux qui doivent forcer cette chance en se montrant performants aux entraînements, mais aussi dans le vestiaire et tout autour, comme à la salle de fitness. Senne Lammens évolue dans le bon sens. On a délibérément décidé de ne pas prolonger le contrat d’Ethan Horvath (qui a signé à Nottingham Forest) pour libérer une place en tant que numéro 2 et la donner à quelqu’un d’autre. Mais il faut saisir cette opportunité…"

Une autre jeune pousse a su profiter de l’absence de Ruud Vormer et Hans Vanaken : Noah Mbamba. La grosse surprise de la soirée, face à Genk. "Pour moi, ce n’est pas une surprise. Noah Mbamba n’a eu 16 ans qu’en janvier dernier, mais il est bourré de qualités. Il a encore confirmé dernièrement ce qu’il avait montré ces derniers mois. C’est important de l’intégrer aux bons moments, pour ne pas l’épuiser ou lui mettre trop de pression. On a choisi de l’aligner et on continue sur la même voie. On essaie de bien faire les choses, comme c’était déjà le cas avec Charles De Ketelaere il y a deux ans. Mais il ne faut pas le mettre sur un piédestal, on ira étape par étape."

Presque la moitié de l’effectif brugeois était composée de jeunes durant cette préparation. Une intégration rendue possible par une véritable politique en matière de post-formation. Et la saison passée par les U23 en Proximus League s’inscrivait bien dans cette logique. L’équipe première profite déjà de ces douze mois d’apprentissage accéléré en D1B (Proximus League).

"Ils ont bien mûri. Les jeunes ont bien travaillé et les coachs les ont bien fait bosser. Je les vois se donner quotidiennement à l’entraînement. C’est essentiel, car le talent ne suffit pas. Plusieurs joueurs ont reçu du temps de jeu ce soir, mais il y en a encore d’autres qui se montreront aussi plus tard", assurait encore l’entraîneur brugeois.

Si la direction éprouve des difficultés à recruter sur le marché des transferts, les renforts pourraient bien venir du côté de la jeunesse, très en vue depuis quelques mois à Bruges. De quoi éviter en tout cas de tomber dans le piège des achats de panique.

Pierric Brison