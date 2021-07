La Havane essaie de soulager la population

Aux cris de "À bas les Yankees !", des milliers de partisans du gouvernement cubain ont participé samedi à un meeting de "réaffirmation révolutionnaire", six jours après des manifestations contre les autorités.

Ce rassemblement était le premier événement public en réponse aux manifestations qui ont secoué Cuba le 11 juillet dans plus d’une cinquantaine de villes et villages, se soldant par un mort, des dizaines de blessés et plus d’une centaine d’arrestations.

Le rassemblement est survenu en pleine pandémie de coronavirus ; l’île de 11,2 millions d’habitants a enregistré un total de 275 608 cas et 1 843 décès - contre 25 200 décès en Belgique, pour une population équivalente. "Avec ou sans pandémie, on doit défendre ça (la Révolution) et on est ici, en nous protégeant et en faisant attention car en plus on doit défendre ce qui est à nous", confiait Héctor Roman, instituteur de 73 ans, masque sur le visage.

Le Président a dénoncé la diffusion d’"images fausses" via Internet. L’accès à l’Internet mobile a été coupé sur l’île de dimanche midi à mercredi matin, avant d’être rétabli mais de façon instable.

Washington veut forcer Internet

M. Diaz Canel a accusé les États-Unis d’avoir provoqué les manifestations du 11 juillet mais a pris une série de mesures pour atténuer les effets sur la population des mesures économiques imposées depuis le 1er janvier à la suite de l’effondrement de l’industrie du tourisme dû à la pandémie, privant ainsi l’île des devises dont elle a bien besoin pour contourner un embargo économique et financier imposé depuis 60 ans par les États-Unis.

Malgré ses promesses de campagne d’une "nouvelle politique envers Cuba", Joe Biden n’a en rien allégé le redoublement de sanctions imposé par Donald Trump contre l’île castriste. La semaine dernière, M. Biden a annoncé que les États-Unis vérifiaient s’ils disposaient des "capacités technologiques" nécessaires au "rétablissement" de l’Internet mobile à Cuba. Au même moment, les Cubains accueillaient plutôt favorablement les premières annonces du gouvernement après les manifestations, même s’ils les jugeaient insuffisantes.

Suppression de taxes

Principal geste concédé par les autorités communistes : l’autorisation donnée aux Cubains, jusqu’à fin décembre, de ramener de voyage aliments, produits d’hygiène et médicaments sans limite de valeur et sans taxes douanières, alors que la population cubaine est confrontée à de graves pénuries.

"On a vraiment besoin actuellement de médicaments, d’aliments et de produits d’hygiène", réagissait Darianna Guivert, 32 ans, qui travaille dans le secteur de la santé.

Même réaction chez Agustin Salas, ingénieur en construction civile de 65 ans : ce sont "de très bonnes mesures". Mais "nous devons avancer encore dans ce sens".

En revanche, la journaliste cubaine Yoani Sanchez, directrice du média en ligne d’opposition 14yMedio, a tweeté : "Nous ne voulons pas de miettes, nous voulons la liberté et nous la voulons maintenant !"

Outre l’exemption de taxes pour l’entrée d’aliments et de médicaments, les autorités ont aussi annoncé la fin de la limite imposée aux salaires dans les entreprises d’État et l’autorisation provisoire pour les habitants de s’installer dans une autre ville et bénéficier de la libreta, le carnet d’approvisionnement, alors que c’était impossible auparavant.

Pour l’économiste Omar Everleny Pérez, ces premières mesures sont "très positives", car elles "soulagent un peu la population". Il recommande d’aller plus loin, par exemple en étendant l’exemption de taxes douanières aux importations commerciales des travailleurs privés, ou en approuvant immédiatement les petites et moyennes entreprises, ce que le gouvernement compte faire d’ici la fin du mois.

"Il faut s’attendre à de nouvelles mesures car les mesures existantes, bien que très positives, sont insuffisantes pour résoudre le niveau de mécontentement", estime-t-il. (Avec AFP)