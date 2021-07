Le tunnel de Cointe fermé durant plusieurs semaines !

Le ministre de la Mobilité Philippe Henry et le directeur général du SPW Mobilité et Infrastructures Étienne Willame ont fait le point ce dimanche midi sur les réseaux routier et autoroutier, particulièrement touchés en région liégeoise par les inondations. Depuis plusieurs jours en effet, la liaison autoroutière A602 (tunnel de Cointe) est totalement impraticable. Confirmation ce dimanche : il faudra prendre son mal en patience. En effet, si la réouverture de la portion Chênée - Grosses Battes (Angleur) est prévue pour ce lundi grâce aux pompages dans les trémies de Chênée, le travail est encore long dans la liaison.

En visite ce dimanche au sein du tunnel de Cointe, nous avons pu constater l’ampleur des dégâts… "Ici, ce sont des centaines de milliers de mètres cubes d’eau qui ont déjà été pompés", explique Étienne Willame. L’Ourthe, en débordant, a en effet littéralement englouti les premières portions du tunnel (Grosses Battes et Kinkempois). Malgré les efforts colossaux déjà déployés par les pompiers et les services du SPW, le travail reste énorme. "Pour la réouverture, cela se compte en semaines." Impossible d’être plus précis pour le directeur général du SPW qui détaille le travail à réaliser. Une fois que l’eau sera pompée, il s’agira de racler les boues mais aussi de vérifier la ventilation, la signalisation dynamique, la haute et la basse tension, les caméras… Le directeur ne désespère pas de rouvrir le tunnel en partie cet été mais cela se compte donc en semaines.

Quant à la partie du tunnel située en rive gauche (Sclessin-Cointe), elle n’est pas inondée mais son usage dépend également des interventions sur les équipements précités.

"Notre objectif est vraiment de rétablir un minimum de circulation, le plus vite possible", conclut Étienne Willame, "la priorité est vraiment cette liaison E40-E25, même si nous avons aussi du travail sur les berges en aval de Monsin, entre Cheratte et Liège."

Tous les ouvrages d’art doivent être vérifiés

À côté du réseau autoroutier touché, le réseau régional a, lui aussi, subi d’importantes dégradations. Un travail a déjà débuté afin de vérifier l’état des ouvrages d’art que sont les ponts, les berges ou le réseau d’égouttage… "Avec une priorité qui est le rétablissement de la mobilité à travers Liège", indique Étienne Willame. Actuellement toutefois, les niveaux de la Meuse et de l’Ourthe sont encore trop élevés pour effectuer un état des lieux complet mais, une certitude, le travail sera important au niveau de la réhabilitation des infrastructures routières touchées. "Certaines choses apparaissent déjà à ce stade", indique encore le directeur du SPW. Dans toute la vallée de la Vesdre, la nationale est défoncée ; à Trooz, plusieurs ponts ont cédé ; à Chênée, celui du Lhonneux a déjà été fermé par mesure de précaution.

Marc Bechet