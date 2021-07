Les riverains se plaignent du bruit du Scorpio

C’est Las Vegas sur le toit du Basilix", a confié Christiane, une riveraine, à La Capitale.

Depuis le 24 juin, la terrasse éphémère Scorpio est ouverte, tout l’été, du mercredi au dimanche de 18 heures à 23 h 30, sur le toit du centre commercial Basilix, à cheval sur les communes de Ganshoren et Berchem-Sainte-Agathe. Ce roof top de 700 m² est le projet commun de deux clubs bruxellois, le Bloody Louis et le Dyoukes, qui ne peuvent pas reprendre leur activité à cause de la crise sanitaire.

Les DJ qui se produisent souvent dans leur établissement viennent chauffer les platines sur le toit du centre commercial.

Si cet appel d’air festif réjouit les uns, cela n’est pas vraiment du goût des autres. Sur Facebook, les riverains se plaignent du son des basses la nuit. "Minuit passé et impossible de dormir à cause du Scorpio", peut-on lire sur une page Facebook des Ganshorenois.

D’après La Capitale certains habitants ont déposé plainte à la police pour tapage nocturne.

Contacté, l’un des fondateurs de Scorpio et directeur artistique de Bloody Louis ne souhaite pas répondre pour le moment.J.Bo