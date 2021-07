Lewis Hamilton piqué au vif

On se doutait bien que cela allait arriver un jour. Piqué au vif la veille après avoir été surpris par Max Verstappen lors du départ de la course qualificative sprint qu’il avait terminée au deuxième rang, Lewis Hamilton était bien décidé à rendre la pareille au Néerlandais.

Survolté devant 140 000 fans non masqués (tout était redevenu comme avant à Silverstone, sauf dans le paddock), le héros local, auteur d’un bel envol, a déjà failli surprendre le pilote Red Bull au premier virage. Mais "Mad Max" ne s’en est pas laissé conter. Il y a eu un autre duel roue contre roue quelques courbes plus loin.

Puis, revenu à l’aspiration dans le sillage du leader, le pilote Mercedes s’est porté à sa droite à l’entame de Copse où il n’a pas lâché à l’intérieur. Max non plus et il est évident qu’on ne passe pas l’un des tournants les plus rapides du circuit et du championnat à deux de front. Cela s’est joué à quelques centimètres seulement, mais pour prendre sa trajectoire et empêcher le Britannique de le doubler, Max s’est légèrement rabattu sur la roue avant de Lewis. Sa roue arrière droite s’est dès lors arrachée et la RB16B folle est allée s’encastrer dans le mur de pneus après avoir survolé le bac à gravier. Un impact de 51G dont le leader du championnat s’est miraculeusement sorti indemne. Choqué, il a toutefois été transporté au centre médical du circuit puis à l’hôpital pour divers contrôles et scanners afin de s’assurer qu’il était bien indemne.

La défense d’Hamilton

"Cela aurait pu être très grave, on ne fait pas cela à cet endroit", a déclaré à chaud Christian Horner, le patron de Red Bull. "Lewis mérite au moins une course de suspension", a exagéré - comme toujours - son mentor Helmut Marko.

On aurait plutôt classé cela comme un malheureux fait de course. "Il ne m’a pas laissé la place et s’est montré très agressif, c’est dommage que cela se soit terminé comme cela. Je suis heureux de savoir qu’il n’a rien", s’est défendu Lewis Hamilton à qui les commissaires sportifs ont toutefois infligé une pénalité de dix secondes.

Le septuple champion a donc officiellement été jugé coupable.

Deuxième en début de course, "LH" parvenait à peine à suivre la Ferrari d’un Charles Leclerc profitant du "Big Bang" pour prendre la tête. Mais après avoir purgé sa peine, il est remonté en boulet de canon de la 4e à la première place après que son équipier Valtteri Bottas, jamais dans le coup, a reçu l’ordre de le laisser passer sans lui faire perdre le moindre dixième. En vingt tours en pneus durs, transcendé par la foule, Lewis a comblé un retard de treize secondes pour doubler, au DRS à Copse, la Ferrari d’un Charles Leclerc pour qui le GP aura duré trois tours de trop.

Le drapeau anglais brandi haut lors d’un tour d’honneur puis en courant à pied devant des tribunes combles, Hamilton a savouré son 99e succès, son huitième à domicile, le premier depuis le GP d’Espagne.

Le championnat est relancé. Hamilton est bien remonté. Verstappen sûrement aussi. La deuxième moitié de saison s’annonce sous haute tension.

Olivier de Wilde