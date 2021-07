Nina Derwael a savouré un court moment de détente

Laurent Monbaillu Envoyé spécial à Tokyo

Après quatre jours d’acclimatation du côté de Mito, Nina Derwael et ses équipières Maellyse Brassart, Lisa Vaelen et Jutta Verkest vont rejoindre le Village olympique de Tokyo ce lundi. Une étape importante pour les trois filles qui découvrent les JO au Japon et risquent d’être un peu impressionnées mais aussi pour la candidate à l’or aux barres asymétriques. Après avoir suivi un programme axé sur la récupération, avec une balade au jardin botanique local pour toute sortie, le groupe a repris en douceur avec des étirements, de l’activation et de la préparation physique, ce dimanche matin, sous les yeux de 300 spectateurs nippons venus assister à la séance organisée dans le gymnase de Kasamatsu.

"L’ambiance est encore à la détente pour l’instant et c’est vraiment très agréable d’avoir changé d’atmosphère. Ça fait du bien d’être enfin au Japon et de savoir que nous sommes entrées dans la dernière ligne droite", confie Nina Derwael, effectivement détendue en apparence. "J’en profite parce que la pression montera un peu à partir du moment où l’on va s’établir au Village. Et ici, à Mito, avec tous les autres athlètes belges autour de moi, je suis totalement focalisée sur les Jeux. Tout le monde est heureux de voir le dénouement arriver."

Les mesures de lutte contre le Covid étant particulièrement strictes à l’hôtel de résidence du Team Belgium, certains sportifs semblent toutefois trouver le temps un peu long à l’image des Belgian Cats qui sont arrivées très tôt à Mito. "En ce qui nous concerne, même si les trajets se résument à des allers-retours entre l’hôtel et la salle, nous évoluons à notre rythme en nous levant relativement tard. Après le test salivaire, nous prenons le petit déjeuner, puis nous partons à l’entraînement. Une fois de retour, nous mangeons puis nous repartons pour une deuxième séance. En principe, il ne reste plus beaucoup de temps après le repas du soir et il est souvent 21 h 30 ou 22 h quand nous remontons dans notre chambre. On fait juste parfois des jeux dans la partie commune de l’hôtel."

"Avoir confiance en moi"

Nina Derwael l’assure : à quelques jours de son entrée en lice avec l’équipe dimanche, son état d’esprit est excellent. "J’essaie surtout d’avoir confiance en moi et en ma préparation" , reprend-elle. " Je veux conserver ici le même sentiment qui m’a habitée lors du dernier test effectué juste avant le départ, retrouver les mêmes sensations. Par rapport à Rio, où j’étais juste contente d’être là avec l’insouciance de mes 16 ans et où j’ai énormément profité de la compétition, j’ai davantage conscience de ce que les Jeux représentent. Mais j’essaie de garder le même état d’esprit. Je me dis : ‘tu n’as rien à perdre ici, personne ne peut t’enlever tout ce que tu as déjà réalisé et tout ce qui arrive maintenant c’est du bonus.’ Mais je connais aussi mon potentiel."

Et ce statut de double championne du monde qui présente quelques avantages comme celui de bénéficier d’une place en business pour effectuer le long trajet entre la Belgique et le Japon. "C’était la première fois et j’en ai bien profité" , sourit la Limbourgeoise, un peu gênée. "J’ai pu m’aplatir complètement et j’ai très bien dormi, sept ou huit heures. L’idéal ! J’étais mal à l’aise par rapport aux autres filles mais elles m’ont dit que c’était normal, que je l’avais mérité, et cela m’a rassurée de les entendre tenir ce discours."

Un succès tient aussi, parfois, à ce genre de détails.