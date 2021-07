Plus de 160 personnes toujours portées disparues

Après le déluge, les crues et inondations tragiquement "historiques" à l’échelle de la Belgique, le chaos et la désolation qui s’en sont suivis, l’heure a été, durant tout le week-end, au pompage, au nettoyage, au déblayage des zones sinistrées. Ainsi qu’à l’inspection (notamment en ce qui concerne la stabilité) des maisons les plus fortement touchées par les intempéries. Mais aussi, et plus que jamais, à la solidarité, des milliers de bénévoles venus parfois de très loin désirant se porter au secours des victimes des inondations (lire en pages 3 et 6).

Très nombreux disparus

Malheureusement, comme on pouvait le prévoir, le bilan humain de cette catastrophe a continué de grimper tout au long du week-end et s’annonce très élevé : dimanche soir, un bilan, encore très provisoire dressé par le Centre de crise faisait état de 31 morts et de 163 personnes toujours présumées disparues. C’est dans la vallée de la Vesdre (Verviers, Pepinster, Chaudfontaine, Trooz…) que le bilan humain est le plus lourd : la bourgmestre socialiste de Verviers, Muriel Targnion, a annoncé, dimanche, que 24 corps - dont quatre ont pu formellement être identifiés - avaient déjà été retrouvés dans des localités de la vallée de la Vesdre, et qu’une cinquantaine de personnes y étaient encore portées disparues. Car si les opérations de "sauvetage" proprement dit sont quasiment terminées, des opérations de recherche de personnes emportées par le courant - et des fouilles pour tenter de retrouver des victimes dans les décombres, des maisons et immeubles s’étant encore effondrés durant le week-end - vont évidemment se poursuivre les prochains jours dans un certain nombre de communes sinistrées.

En ce qui concerne les dégâts matériels, les chiffres avancés ce week-end par les responsables politiques qui se sont rendus sur le terrain permettent de mesurer le "caractère inouï" de la catastrophe, selon les mots du ministre-Président wallon, Elio Di Rupo. Présent à Ensival (Verviers), dimanche matin, aux côtés de Christie Morreale (PS, vice-présidente du gouvernement wallon), il a indiqué que "sur 262 communes wallonnes, 240 ont été touchées, à des niveaux divers, par les inondations. Les dégâts vont se chiffrer en centaines de millions, voire en milliards d’euros", a estimé le ministre-P résident wallon. Et c’est notamment vers l’Europe que la Belgique va se tourner pour bénéficier d’aides, comme l’a indiqué le Premier ministre, Alexander De Croo, qui s’est rendu samedi dans plusieurs communes dévastées avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen : "La Commission dispose de moyens qui seront utiles à la reconstruction. C’est important de faire cela rapidement", a dit le Premier ministre. "Nous, les Européens, sommes avec vous dans ces moments difficiles. Votre deuil est le nôtre mais c’est aussi ensemble que nous nous en sortirons. […] L’Union européenne sera aux côtés de la Belgique pour la reconstruction", a promis, en écho, la présidente de la Commission.

45 % du réseau ferroviaire national impacté

En attendant, les prochaines heures et prochains jours seront notamment consacrés aux opérations techniques de rétablissement des infrastructures. Dans la région de Liège, mais aussi en de nombreux autres endroits en Wallonie, de nombreux axes routiers, ponts et rues restent fermés au trafic mais les services de la Région wallonne sont mobilisés pour que la situation puisse revenir à la normale le plus vite possible. L’eau potable et l’électricité reviennent aussi, progressivement, dans une série de localités, même si plus de 35 000 ménages des provinces de Liège et du Brabant wallon étaient encore privés d’électricité dans la journée de dimanche.

Enfin, en ce qui concerne le réseau ferroviaire, aucun train ne pourra circuler entre Namur et Gembloux avant le lundi 26 juillet et environ 80 % des lignes dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg souffraient toujours des conséquences des inondations à la fin du week-end, 45 % du réseau ayant été impacté au niveau national.

N.Gh. (avec Belga)