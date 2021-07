Pogacar, le nouveau Cannibale

Un an après avoir créé une énorme surprise dans le dernier chrono à La Planche des Belles Filles, Tadej Pogacar a enlevé un deuxième succès consécutif dans le Tour qui le place dans la lignée des plus grands. Par la manière avec laquelle le Slovène a dominé cette Grande Boucle 2021, à cause de son très jeune âge, à peine 22 ans, Pogacar s’inscrit comme un lauréat d’exception. Jamais, du Grand Départ de Brest jusqu’aux Champs-Élysées, le coureur d’UAE n’a été répertorié au-delà de la 6e place du classement avant que, dès le 8e jour, il ne s’empare du maillot jaune, le consolide et le ramène en vainqueur. Bien sûr, les circonstances ont été favorables au futur n°1 mondial, car le prochain classement, publié au début de cette semaine, le placera au sommet de la hiérarchie. Pogacar a évité les chutes que n’ont pu empêcher beaucoup de ses rivaux. La météo aussi, détestable au début du Tour, plus clémente ensuite, a joué dans ses cordes. Le seul coup de chaud qu’il a connu, au Ventoux, l’a été sous la canicule. Une chaleur que le gagnant de Liège-Bastogne-Liège n’apprécie pas comme on l’a encore vu samedi dans le chrono couru dans les vignobles du bordelais. Tadej Pogacar avait enlevé le premier contre-la-montre, en Mayenne, c’est là qu’il avait jeté les fondations de son second succès, il avait remis un double coup de faucille, sous la pluie, dans les cols des Alpes. À partir de là, tout en alimentant son compteur avec deux victoires dans les Pyrénées, Tadej Pogacar a contrôlé des rivaux qui n’ont plus cherché qu’à conquérir le plus bel accessit possible. Dès avant la première journée de repos, tous étaient relégués à plus de cinq minutes et ensuite, Pogacar a éreinté ses dauphins successifs, Wout Van Aert, Ben O’Connor, Rigoberto Uran, Guillaume Martin et, finalement, Jonas Vingegaard. Le petit Danois, la véritable surprise de cette 108e édition, est le seul à l’avoir mis en difficulté, un moment, au Ventoux. Depuis 2014 et les 7:37 entre Vincenzo Nibali et Jean-Christophe Peraud, personne n’avait gagné avec un tel avantage que Tadej Pogacar. Le Slovène a ajouté treize maillots jaunes aux deux qu’il avait revêtus l’an passé. Dans ses valises, il ramène pourtant 38 tuniques différentes, les jaunes, donc, mais aussi 21 blanches et quatre à pois rouges. Car, comme l’an passé, il a remporté également le classement du meilleur jeune (il sera encore candidat les deux prochaines éditions) et celui de meilleur grimpeur. Vous avez dit nouveau Cannibale ?