"Prêt pour de nouveaux challenges"

Ryad Merhy avait faim et il l’a prouvé samedi soir devant un public entièrement acquis à sa cause. Faim de remonter sur le ring pour un combat d’envergure, désireux de prouver qu’il mérite bien ce titre de champion WBA régulier comme il n’a cessé de le répéter dans les médias les jours précédant son combat au stade Roi Baudouin.

Dès son entrée sur le ring, on avait compris que la soirée serait celle du Bruxellois. Concentration, détermination et envie, le tout s’est rapidement concrétisé sur le ring. Face à un adversaire qui avait du mal à tenir sa garde, Ryad a multiplié les assauts, a fait vaciller le Chinois et l’a envoyé au tapis à l’une ou l’autre reprise.

Jusqu’à cette gauche fatale dans la huitième reprise qui a mis Zhaoxin Zhang KO. "C’était un vrai guerrier samouraï. Il était solide, il n’avait pas peur mais son défaut c’était sa garde trop large. J’ai été patient et j’ai attendu le bon timing pour l’avoir", confiait Ryad Merhy à la sortie du ring, acclamé par ses supporters.

Grand boxeur

La grande taille de son adversaire n’a jamais gêné le Bruxellois durant son combat. "Je ne pense pas que j’avais déjà boxé un boxeur aussi grand dans ma carrière. Mais j’ai eu des bons sparrings durant ma préparation qui m’ont permis de m’adapter à la taille de Zhaoxin Zhang."

Samedi soir, au stade Roi Baudouin, Ryad Merhy avait à cœur de montrer qu’il avait grandi, qu’il était prêt à remettre les gants, un an et demi après son dernier vrai combat en octobre 2019. "Ça faisait plus d’un an et demi que je n’avais plus combattu. Heureusement qu’Alain avait organisé des exhibitions pour me permettre de prendre le rythme et la confiance. Mais le ring, c’est ma maison. Je suis un boxeur, je m’entraîne dans ce ring chaque jour et je retrouve mes réflexes à chaque fois."

Moment touchant de la soirée, c’est avec sa fille dans les bras que Ryad a célébré sa victoire dans le ring, elle qui était déjà présente avant le combat. "Avant je combattais pour moi, aujourd’hui je sais pourquoi je combats, pour ma fille, pour qu’elle puisse s’amuser avec la ceinture à la maison. Sa naissance a totalement changé mon état d’esprit."

Le retour du public

Un moment que le Bruxellois a pu partager avec son public, dans sa ville. Un retour des fans qui a boosté Ryad Merhy. "Ça fait un an et demi que je n’avais plus entendu le bruit du public. Avant leur absence, je les entendais en bruit de fond lors de mes combats, samedi, j’entendais tout. Ça m’avait tellement manqué, le public c’est magique, ça m’a reboosté. Je suis prêt pour de nouveaux challenges, il est temps de passer à une nouvelle étape."

Sébastien Sterpigny