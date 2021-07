Semaine intense pour Anderlecht avant le derby face à l’Union

Tous les entraîneurs, de la P4 à l’élite, vous le diront : commencer le championnat sans avoir gagné un seul match de préparation n’est jamais bon signe. C’est le cas à Anderlecht où l’Ajax est venu boucler les amicaux par une première défaite (0-2) après quatre nuls consécutifs. Devant son banc, Vincent Kompany a parfois été irrité par les erreurs et les manquements de ses hommes contre les très solides champions des Pays-Bas.

La préparation du Sporting n’a pas donné le sourire à Neerpede, mais elle n’inquiète pas outre mesure non plus. Tout simplement parce que la préparation n’est pas encore… finie, malgré le début de la Pro League dimanche avec la réception de l’Union. Il reste trop de boulot à plusieurs niveaux pour déjà juger l’équipe 2021-2022.

Néanmoins, cette semaine de derby pourrait faire avancer les choses.

1 Les négociations avancent avec un avant-centre

Le manque était criant contre l’Ajax où Anderlecht jouait sans vrai neuf. L’attaque Verschaeren-Amuzu n’a pas convaincu. Pas plus que Kiese Thelin une semaine plus tôt contre l’AZ. Et la montée au jeu du Suédois vendredi n’a pas changé l’avis général : le RSCA a besoin d’un avant-centre. Et le plus vite sera le mieux.

Le message a bien été reçu par la direction qui s’active pour amener un attaquant au plus vite, même si elle est consciente que les prix baisseront plus tard. Et que des opportunités de marché n’apparaîtront qu’en fin de mercato. Le temps presse avec le début du championnat qui arrive avant les préliminaires de la Conference League (tirage au sort ce lundi à partir de 14 h, tour aller le jeudi 5 août).

Il nous revient que la signature d’un attaquant est espérée cette semaine du côté de Neerpede. Le nom n’a pas filtré jusqu’à présent mais ce serait un soulagement au club où il a fallu jongler entre la flambée des prix et les difficultés financières. Après ce dossier, il restera encore à dégoter le successeur de Sambi Lokonga.

2 Raman devra être vite intégré à la jeune équipe

C’est un attaquant et il peut au besoin dépanner en pointe. Mais Benito Raman est vu comme un joueur capable de jouer sur un côté ou, plus encore, en soutien de l’avant-centre dans le système en 4-2-2-2 que Kompany souhaite mettre en place.

Le plus important est d’abord de le mettre en forme le plus rapidement possible. Raman n’a plus commencé un match depuis le 20 mars lors d’une défaite contre Mönchengladbach avec Schalke. C’était justement dans une tactique à deux pointes où il était positionné à côté du géant américain Hoppe (1m91). Sera-t-il prêt pour dimanche ? Probablement pas pour commencer, mais peut-être comme joker.

3 Kompany doit encore trancher à plusieurs postes

Pour son premier onze en match officiel cette saison, Kompany devra se débrouiller. Il lui reste quelques incertitudes.

Qui pour accompagner Hoedt en défense centrale : Harwood-Bellis ou Debast ?

Qui comme back droit en attendant le retour en forme de Murillo : Sardella légèrement blessé vendredi ou l’inexpérimenté Mehssatou ?

Quelle animation offensive entre Kiese Thelin, Verschaeren, Amuzu et Ait El Hadj ? À moins que le Soulier d’or Refaelov, pas impressionnant en préparation, ne soit choisi pour son expérience ?

Une chose est sûre : Vranjes n’entrera pas dans l’équation. Le défenseur bosnien est à Athènes pour finaliser son transfert définitif à l’AEK. Une manière pour Anderlecht d’économiser un gros salaire. Le noyau C devrait donc rapidement compter un élément en moins, laissant Trebel, Bakkali, Sanneh, Saief, Adzic et Nkaka à six dans le groupe des indésirables.

Christophe Franken