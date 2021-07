Lille intéressé par Siquet

À 19 ans, Hugo Siquet a découvert l’univers pro la saison dernière. Saison qu’il a bouclée avec 30 matchs et huit assists au compteur. Suffisant pour faire passer sa valeur de 250 000 € en décembre 2020 à plus de six millions d’euros en juillet 2021. Car c’est bien une somme oscillant entre six et sept millions d’euros que la direction liégeoise réclame pour son latéral droit qui dispose encore d’un an de contrat assorti de deux saisons supplémentaires en option. De l’intérêt pour Siquet, il y en a depuis des mois. Le Red Bull Salzbourg est venu le scouter à plus de trois reprises la saison dernière mais la formation qui a marqué le plus vif intérêt, c’est bien celle de Lille. Les champions de France, soucieux de renforcer le côté droit de leur défense, ont fait du Liégeois une de leurs priorités. Du côté du Standard, on n’est pas forcément vendeur mais on estime que Siquet présente une certaine valeur marchande. K.S.