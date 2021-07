"Statut" : une réforme contestée

Une autre réforme du ‘statut d’artiste’ est possible", affirment dans un communiqué publié dimanche plusieurs groupes et associations dont l’ATPS, la CCTA, le mouvement F(s), METAL, la FAP.

Les signataires déplorent la hâte "de la concertation dans les réunions du groupe WITA" (Working in the arts, plateforme sur laquelle avait été lancé un appel à témoigner des réalités du terrain). "Pour beaucoup d’entre nous (fédérations, associations, travailleur·euses), cette note ne répond pas aux réalités de travail de l’ensemble du secteur culturel et artistique", à commencer par l’importante diversité des pratiques et conditions de travail.

"L’occasion de cette réforme nécessite un véritable travail de fond, mené à un rythme qui puisse être soutenu par des représentant·es du secteur, et permettre des allers-retours constructifs et indispensables avec la base. Les enjeux sont trop grands pour qu’une telle réforme soit menée dans la précipitation."

M.Ba.

