Sur le front politique

Groen, le PS et Ecolo demandent à Alexander De Croo de reprendre le dossier des sans-papiers

Les présidents de Groen, du PS et d’Ecolo, Meyrem Almaci, Paul Magnette et Jean-Marc Nollet, demandent au Premier ministre, Alexander De Croo (Open VLD), de reprendre en main le dossier des sans-papiers qui souffrent de la faim et de la soif. Depuis le 23 mai, environ 400 sans-papiers ont entamé une grève de la faim dans l’église du Béguinage et sur les campus de la VUB et de l’ULB comme dernier recours en vue d’obtenir une régularisation collective.

"La situation des grévistes de la faim et de la soif à Bruxelles se détériore visiblement", a tweeté Almaci, "Les discussions sont au point mort. Compte tenu de la situation critique, Groen demande que le Premier ministre Alexander De Croo intervienne avant qu’il y ait des victimes."

Sur Twitter également, et exactement dans les mêmes termes, Paul Magnette et Jean-Marc Nollet demandent eux aussi à De Croo d’intervenir. "En raison de l’urgence de la situation des sans-papiers grévistes de la faim et du blocage de principe du secrétaire d’État (Sammy Mahdi, NdlR), il appartient au Premier ministre de prendre immédiatement les choses en main", peut-on lire. "Une tragédie se profile, nous ne pouvons pas permettre que les solutions possibles à la crise ne soient pas mises en œuvre au plus vite."