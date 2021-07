Sur les cinq dernières années, il y a eu 600 000 visiteurs

Le Zwin Park Nature, qui gère la partie exploitée du Zwin, soit 308 hectares sur un total de 770 hectares, est dans les mains de la Province de Flandre occidentale et de l’Agentschap Natuur en Bos (l’Agence Nature et Forêt). Elle emploie 21 personnes auxquelles il faut ajouter 45 guides bénévoles ou travailleurs autonomes.

Quatre objectifs

Les nombreux visiteurs payants - on en compte 600 000 sur les cinq dernières années - ne permettent pas d’engranger des bénéfices.

"Sur les quatre objectifs du parc, deux ne visent pas la génération de profits", explique Ina De Wasch, la directrice du Zwin Parc Nature. Le parc a avant tout une mission éducative en donnant accès aux écoles à des conditions intéressantes. "La Province veut investir dans la mission éducative."

Le parc remplit aussi une mission scientifique et d’observation qui n’est pas non plus rentable.

Les deux piliers rentables sont les missions "récréatives et d’inspiration", poursuit la directrice . D’inspiration notamment pour les entreprises qui louent des salles pour organiser des séminaires.

Les tickets d’entrée (10 euros en ligne et 12 euros à la caisse et 5 euros jusqu’à 18 ans) représentent 58 % des recettes. D’autres revenus se sont ajoutés au fil du temps, en particulier ceux de la boutique. "C’est incroyable ce qu’on vend maintenant par rapport à cinq ans", souligne Ina De Wasch. Cela va des livres sur la faune et la flore aux bières dédiées au Zwin, en passant par les habits pour bébé au thème de la cigogne. "Nous travaillons avec Carll Cneut, un illustrateur renommé, pour faire des produits exclusifs. Le Zwinshop représente 10 % des revenus", ajoute Ina De Wasch. Il y a aussi les revenus du parking, de la concession du bistrot .

Appel aux dons

Côté legs, c’est très maigre. Le dernier legs de 9 000 euros remonte à quelques années. Mais l’idée est de faire de plus en plus appel à la générosité des amoureux des oiseaux et de la nature. Zwin Park Nature va travailler avec l’organisation Testament.be pour encourager les dons.

AvC