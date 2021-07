Un clash qui en appelle d’autres

Il aura fallu attendre le dixième GP de la saison pour que ce que l’on redoutait depuis quelques courses déjà se produise : un accrochage entre les deux prétendants au titre, le septuple champion et le jeune loup bien décidé à lui ôter sa couronne.

Max s’est montré fidèle à lui-même, rude, ne laissant pas un centimètre à son adversaire. La politesse, Max ne connaît pas. Mais cette fois, humilié la veille devant son public, Lewis n’a pas lâché. Il a voulu montrer que lui aussi pouvait être audacieux. En a-t-il fait trop sur ce coup-là ? Les avis sont partagés. Le camp Red Bull accuse et celui de Mercedes plaide logiquement non coupable. Avec ce premier et certainement pas dernier gros clash entre les deux prétendants à la couronne, le championnat 2021, complètement relancé, est entré dans une nouvelle dimension. Bottas et Pérez ne sont clairement plus que des pions chargés de servir leur roi.