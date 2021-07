Un vaste champ solaire sort de terre

Ath Il est composé de 13 400 panneaux solaires et s’étend sur quatre hectares.

Avec celle des nouveaux parkings du parc Pairi Daiza, à Cambron-Casteau (Brugelette), il s’agit sans conteste de la plus grande installation photovoltaïque désormais visible dans la région du Pays vert. Composée de 13 400 panneaux solaires, celle-ci se situe sur un terrain industriel faisant face à l’usine Höganäs (Ath) qui, à l’horizon 2026, ambitionne de réduire son empreinte carbone de 30 %.

Pour ce faire, cette entreprise suédoise spécialisée dans la fabrication de poudres métalliques à destination principalement de l’industrie automobile, n’a pas hésité à consentir un investissement de 5 000 000 € pour se doter de ce gigantesque champ solaire qui lui permettra de réduire annuellement son empreinte écologique de 1 200 tonnes de CO 2 , ce fameux gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique.

Directement sur l’herbe

Tapissant une parcelle de 4 hectares, celui-ci couvrira l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 1 700 ménages ou de 5 000 particuliers. Les responsables de la société Höganäs implantée dans la capitale du Pays vert et anciennement classée Seveso, ont fait appel à la firme Luminus pour mener à bien cet ambitieux projet, en phase avec le développement durable et les énergies renouvelables.

De l’électricité verte, Höganäs en produisait déjà pour ses activités industrielles depuis l’an dernier, après avoir recouvert une partie de la toiture de ses bâtiments de panneaux photovoltaïques couvrant une superficie d’environ 2 500 m2.

Cette fois, la direction de l’usine, soucieuse d’agir pour la cause environnementale, a dû introduire une demande de permis avant d’obtenir le feu vert pour pouvoir investir dans cette installation d’une tout autre ampleur et dont la mise en service est prévue en septembre. La structure portante repose directement sur l’herbe, laquelle sera par la suite tondue et entretenue naturellement par un élevage de moutons. Ces derniers occuperont la parcelle en question de manière à en assurer une gestion 100 % bio.B.D.