Premiers tests Covid positifs

Cela semblait inévitable : les premiers cas de tests positifs au Covid rendus par des sportifs installés dans le Village olympique ont été dévoilés, faisant craindre des contaminations en cascade. Deux joueurs de l’équipe sud-africaine de football ainsi qu’un membre de l’encadrement sont les trois cas identifiés. L’Afrique du Sud doit affronter le Japon, la France et le Mexique dans la phase de groupes du tournoi qui débute jeudi. "Ces personnes sont à l’isolement dans un établissement adéquat de Tokyo 2020" , a précisé le comité olympique sud-africain alors que les autres membres de l’équipe ont été testés négatifs. De son côté, Tokyo 2020 avait expliqué que les deux sportifs et leur accompagnant ont été "isolés dans leur chambre" et que leurs "contacts rapprochés ont été identifiés" . Ces contacts ont aussitôt subi des tests PCR, s’ajoutant au contrôle salivaire quotidien, et devront "manger dans leur chambre, s’entraîner à part et prendre des transports séparés", a expliqué le directeur adjoint des JO. L.M.