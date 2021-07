"Wout Van Aert est absolument un coureur hors norme"

Avec trois victoires conquises sur les vingt-et-une étapes de cette Grande Boucle et quatre prix de la combativité (Theuns, Van Moer, Van Avermaet et et Van Aetr), les coureurs belges ont été particulièrement en vue sur cette Grande Boucle. Observateur particulièrement attentif de ce Tour 2021, Johan Museeuw a convoqué les 22 coureurs belges au départ de Brest pour la remise des bulletins.

Avec cinq victoires conquises sur les vingt et une étapes de cette Grande Boucle et quatre prix de la combativité (Theuns, Van Moer, Van Avermaet et Van Aert), les coureurs belges ont été particulièrement en vue sur cette Grande Boucle. Observateur particulièrement attentif de ce Tour 2021, Johan Museeuw a convoqué les 22 coureurs belges au départ de Brest pour la remise des bulletins.

Wout Van Aert 10/10

Si je pouvais donner un onze ou même un douze à Wout, je le ferais, mais dix, c’est le maximum. On l’a déjà dit, mais son éclectisme est absolument exceptionnel. C’est à mon sens le coureur le plus polyvalent du peloton actuel. Personne d’autre n’est capable de gagner des choses aussi différentes qu’une étape de montagne comme celle du Ventoux, un chrono et un sprint massif sur la plus grande course du monde. À Paris, il nous a fait vibrer encore. On mesure pas la chance que nous avons de compter un tel champion en Belgique. Il est absolument hors norme.

Dylan Teuns 9/10

Après la Planche des Belles Filles en 2019, Teuns s’est offert une seconde étape de haute montagne du Tour au Grand-Bornand. Réussir un doublé comme celui-là donne du clinquant à un palmarès. Le Limbourgeois n’est pas un vainqueur né, mais lorsque la possibilité d’un succès se présente à lui et qu’il est en forme, comme sur cette Grande Boucle, il saisit cependant souvent sa chance. Je juge aussi qu’il a fait montre d’une belle régularité sur cette édition. On a beaucoup parlé de sa non-sélection pour Tokyo, mais à partir du moment où la sélection était faite avant le départ de Brest, les choix du sélectionneur national sont logiques. Teuns lui-même l’a d’ailleurs reconnu…

Tim Declercq 9/10

Quelle dévotion et quel sens du sacrifice ! Le boulot qu’il abat en tête de peloton est absolument phénoménal, il n’y a pas d’autre mot. La manière dont il se met au service de ses leaders est exemplaire et fait de lui l’un des meilleurs équipiers du monde. Il a été victime d’une lourde chute mais a serré les dents pour poursuivre ce Tour et épauler Cavendish jusqu’au bout. On ne met jamais assez en avant le boulot de ces hommes de l’ombre pourtant absolument essentiel aux accès des leaders.

Dries Devenyns 9/10

Pour être cohérent avec la cote attribuée à Declercq, je mets également un neuf au coureur de Grammont. Sans ses équipiers, je suis absolument convaincu que Cavendish n’aurait pas gagné autant d’étapes sur le Tour ni ramené le maillot vert à Paris. Dans les Alpes comme dans les Pyrénées, Devenyns a longtemps dicté le tempo dans les cols pour emmener le Britannique à bon port. Et sur la première étape, il a été important dans le succès d’Alaphilippe.

Brent Van Moer 9/10

Le coureur de chez Lotto-Soudal est, à mes yeux, la révélation belge de ce Tour de France. Sa victoire d’étape et sa prise de pouvoir sur le dernier Critérium du Dauphiné avait révélé aux yeux du grand public un coureur plein de qualités et cette Grande Boucle a confirmé son potentiel. Il est combatif, offensif et sans complexe : à 23 ans, c’est prometteur pour la suite. Cela aurait été tellement beau qu’il mène à bien son incroyable raid vers Fougères… Comme je suis sensible au développement de nos jeunes talents, je lui donne un neuf pour encourager son tempérament. C’est comme cela que l’on progresse et que l’on apprend !

Tom Merlier 8,5/10

Gagner un sprint massif sur le Tour de France après en avoir fait de même sur le Giro lors de la même saison, c’est un réel exploit qui prouve que le coureur de chez Aplecin-Fenix appartient incontestablement à la caste des meilleurs sprinters du monde. Si je lui mets un demi-point de moins que Dylan Teuns qui a, comme lui, remporté une étape, c’est parce que je regrette qu’il n’ait pas bouclé la Grande Boucle. Comme lors du dernier Tour d’Italie, la haute montagne lui a été fatale (abandon sur la neuvième étape), mais il faut, pour son développement, qu’il apprenne à y serrer les dents et à se faire violence pour passer au-delà des massifs. Je suis convaincu que cela le fera grandir comme coureur.

Jasper Philipsen 8/10

Même s’il n’a pas levé les bras en dépit des opportunités qui lui ont été offertes au sprint, Philipsen a tout de même réussi un très bon Tour de France à mes yeux. Il ne faut pas oublier que le dernier vainqueur du GP de l’Escaut est encore jeune (23 ans) et qu’il avait très fort à faire face au train de Cavendish. J’aime beaucoup son audace, son tempérament, son envie. C’est très prometteur pour la suite.

Xandro Meurisse 7,5/10

Le coureur de chez Alpecin-Fenix a eu un rôle déterminant dans le succès de van der Pole à Mûr-de-Bretagne car c’est lui qui a considérablement durci la course lors de la première ascension de cette difficulté. Il a ensuite beaucoup œuvré pour les sprinters maisons Merlier et Philipsen et encore eu l’énergie pour s’illustrer à titre plus personnel en montagne, comme lors de l’étape du Ventoux (13e).

Jasper Stuyven 7,5/10

Le dernier vainqueur de Milan-Sanremo a tenté sa chance à plusieurs reprises, mais il est chaque fois tombé sur plus fort que lui. Il s’est par exemple glissé dans les deux échappées que Mohoric a conclues au Creusot et à Libourne, mais le Slovène semblait à chaque fois intouchable ou presque. Cela fait plusieurs années maintenant qu’il tourne autour d’un succès sur le Tour et je suis convaincu qu’il finira par tomber un jour ou l’autre.

Jonas Rickaert 7,5/10

On parle beaucoup moins du coureur de chez Alpecin-Fenix que d’un gars comme Michael Morkov, le poisson-pilote de Cavendish, mais il fait pourtant lui aussi partie des meilleurs spécialistes mondiaux dans ce domaine. Son expérience de la piste est très précieuse pour ses sprinters au-delà de la flamme rouge.

Jasper De Buyst 7/10

Il était venu sur le Tour de France pour être le poisson pilote de Caleb Ewan, mais son sprinter a chuté lors de la première arrivée massive et il s’est donc retrouvé orphelin de son homme fusée. Si je lui donne un sept, c’est parce que je considère que De Buyst a tout de même cherché à se réinventer dans la suite de l’épreuve pour s’y illustrer. Il a été assez offensif avant d’abandonner.

Tosh Van der Sande 7/10

Ce n’est pas la plus grosse cylindrée du peloton, mais il a tout de même cherché à saisir chacune des chances qui s’offraient à lui en se glissant dans plusieurs offensives et donc de tirer le profit maximal de ses moyens. J’aime ce tempérament et c’est pour cela que je lui donne un sept.

Jan Bakelants 7/10

Le Tour n’a pas été facile pour son équipe Intermarché Wanty-Gobert et quelques tensions ont d’ailleurs pu remonter aux oreilles du public. Les choses sont heureusement rentrées dans l’ordre. Plutôt que de se glisser dans les échappées que l’on qualifie souvent de publicitaires, Jan a préféré cibler ses journées et a tenté une jolie offensive vers Saint-Gaudens.

Edward Theuns 7/10

Il n’a pas abordé le Tour dans les meilleures conditions puisqu’il ne savait toujours pas, au soir de sa seconde place sur les championnats de Belgique, s’il intégrerait ou non la sélection de son équipe pour la Grande Boucle. Le coureur de chez Trek-Segafredo a été offensif, a intégré plusieurs belles échappées et a conclu deux étapes dans le top 10.

Greg Van Avermaet 7/10

Le champion olympique a suffisamment d’expérience pour porter un regard critique sur ses performances et il n’a pas cherché de faux-fuyant en avouant qu’il avait bouclé le plus mauvais Tour de sa carrière sur un plan personnel. Si je lui donne tout de même un sept, c’est pour son abnégation et sa volonté d’aller au bout de ses trois semaines de course. Je crois cependant que Greg a compris qu’il lui serait de plus en plus compliqué de briller.

Philippe Gilbert 7/10

Comme Van Avermaet, l’ancien champion du monde a tenu à aller jusqu’aux Champs-Élysées pour son dernier Tour de France alors qu’il n’a plus rien à prouver à personne vu son palmarès. Il sait très bien qu’il a été trop anonyme sur l’épreuve, mais les occasions ne sont pas légion pour des gars comme lui. J’ai beaucoup de respect pour Philippe et j’espère très sincèrement que ses trois semaines de course lui permettront de "surcompenser" ensuite, comme on dit dans le jargon, et de briller dans la dernière partie de la saison.

Thomas De Gendt 6,5/10

Le coureur de chez Lotto-Soudal compte deux étapes du Tour à son palmarès conquises avec la manière, mais il n’a jamais semblé en position de rééditer l’un de ses célèbres raids sur cette édition. J’ai lu qu’il considérait avoir "grillé son moteur" et je trouve l’image assez parlante. Il n’est peut-être plus capable de lâcher un peloton entier à la pédale, mais je reste persuadé qu’il peut continuer d’avoir un rôle important dans son équipe. Il faut, pour cela, qu’il accepte de changer de casquette et d’endosser par exemple plus régulièrement un rôle d’équipier.

Victor Campenaerts 6,5/10

Je ne crois pas que c’était l’idée du siècle, pour le recordman de l’heure, d’enchaîner le Tour dans la foulée d’un Giro qu’il avait conclu éprouvé. Frais, je reste convaincu qu’il est capable de gagner une étape sur la Grande Boucle mais trois semaines de course éprouvent trop ses réserves pour qu’il puisse récupérer en moins d’un mois…

Oliver Naesen 6/10

J’aurais pu être plus sévère et mettre un 5,5 sur 10 au coureur de chez AG2R Citroën, mais je ne veux pas trop égratigner la confiance d’un coureur toujours sympathique et combatif et qui, j’en suis convaincu, est lui-même déçu de sa prestation sur ce Tour. Sans Bardet, il devait avoir logiquement davantage de libertés, mais il n’a jamais su prendre réellement sa chance.

Jelle Wallays 6/10

Le boulot qu’il a accompli pour Guillaume Martin est passé assez inaperçu puisqu’il est souvent effectué en deuxième rideau. Mais le leader de la Cofidis n’ambitionnait initialement pas un classement général et l’ancien vainqueur de Paris-Tours aurait donc dû pouvoir saisir plus régulièrement sa chance. On ne l’a pratiquement pas vu à l’image, ce qui reste malgré tout un indicateur sur des étapes retransmises dans leur intégralité.

Tiesj Benoot 6/10

Il est très difficile d’évaluer un coureur qui n’a jamais été en mesure de s’exprimer sur le Tour de France en raison de plusieurs chutes survenues lors de la première semaine. Subir, c’est ce qu’un sportif de haut niveau déteste le plus. Au regard du rôle important qu’il devrait être amené à jouer dans notre sélection nationale à Tokyo, je considère qu’il a pris la meilleure décision en choisissant de quitter l’épreuve pour récupérer dans la perspective du grand rendez-vous qui l’attend dans moins d’une semaine, déjà.

Loic Vliegen 6/10

Je sais que le Wallon a été gêné par un problème de genou, mais j’attends davantage de lui car je suis convaincu de son potentiel. Il peut faire bien mieux. Je suis certain qu’il n’est pas satisfait de son Tour et aura à cœur de revenir sur cette épreuve pour y montrer d’autres choses.

Quentin Finné

