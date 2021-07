3 Questions à

Jannie Haek

CEO de la Loterie Nationale

1 La Loterie Nationale a débloqué un million d’euros en vue d’apporter une aide d’urgence aux victimes des inondations vendredi. Cette action en appelle-t-elle d’autres ?

La Loterie va-t-elle être un acteur important dans les solutions structurelles à apporter à cette catastrophe, je ne le crois pas. Il faut rester modeste : l’ampleur du drame et les moyens à mobiliser sont tels que c’est désormais une responsabilité des gouvernements.

2 Mais ce genre d’action d’urgence fait partie de votre ADN…

Bien sûr, et la Croix-Rouge fait partie de nos partenaires de longue date ; la réalité a montré qu’au-delà des aides matérielles que le grand public peut lui apporter, dans ce genre de situation, le nerf de la guerre, comme toujours, c’est l’argent et la Loterie Nationale a la capacité de le débloquer très rapidement. Pas sûr, par exemple, que ce besoin d’argent sera encore aussi criant à la fin de cette semaine-ci. Pour la Croix-Rouge, il fallait une aide immédiate et indispensable. Je pense que dans un second temps, cette mobilisation de la Loterie Nationale en sa faveur servira aussi d’exemple à d’autres grosses sociétés du pays. On a déjà souvent constaté cela ; sincèrement, il ne s’agit en aucun cas d’opportunisme, mais bien d’obligation morale de faire un peu plus qu’un petit post sur son Facebook.

3 Peut-on imaginer dans un proche avenir que la Loterie procède à un tirage spécial du Lotto, par exemple, en soutien aux populations sinistrées ?

Faut-il créer un lien fort entre la Loterie Nationale, les bonnes causes et nos joueurs ? oui, absolument. Faut-il tomber dans un système de tirages spéciaux successifs en faveur de l’une ou l’autre de ces bonnes causes, ça honnêtement, j’hésite. Bien sûr, ce cas-ci, très particulier et d’ampleur nationale, pourrait le justifier mais en gros, quand on s’adresse à un million de participants par tirage, il est difficile de trouver des sujets susceptibles de mobiliser ce million de Belges. En revanche, il me paraît primordial de rappeler que la Loterie Nationale est une sorte de tombola nationale où chaque joueur garde à l’esprit que même si son ticket est perdant, l’argent dépensé pourra être mobilisé utilement pour des causes x ou y, et dans ce cas-ci, apporter des solutions d’urgence aux victimes. C’est là que réside l’ADN même de la Loterie Nationale.

J. B.