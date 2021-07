À (re)voir pour se faire le bon résumé

En 15 épisodes

Tâche ardue que celles de résumer les 458 épisodes de la série Kaamelott en 15 épisodes à peine. Les choix se sont naturellement portés sur l’aspect narratif de la série, qui commence véritablement dans le Livre III. Parce qu’avant d’être une simple série humoristique, Kaamelott est une véritable réinterprétation de la légende arthurienne à la sauce Astier. Il ne s’agit sans doute pas ici des épisodes les plus cultes aux yeux des fans, ni de ceux comportant les répliques les plus connues. Mais ce sont les épisodes charnières : la création de la Table Ronde, la révélation du passé d’Arthur dans la légion romaine, la trahison et la prise de pouvoir de Lancelot, l’échange d’épouses entre Guenièvre et Mevanwi, la trahison en gestation du roi Loth jusqu’aux heures les plus sombres de la vie du roi Arthur dans le dernier épisode du livre 6, Dies Iræ. Une fin abrupte qui avait laissé les portes grandes ouvertes pour le long-métrage.

La Table de Breccan (Livre I, Ep 03)

La Blessure Mortelle (Livre I, Ep 85)

Le Secret d’Arthur (Livre II, Ep 62)

L’Anniversaire de Guenièvre (Livre II, Ep 78)

L’assemblée des rois (Livre III, Ep 26 et 27)

Le Mauvais Augure (Livre III, Ep 87)

La Dispute (Livre III, Ep 99 et 100)

La Faute (Livre IV, Ep 8 et 9)

L’Échange (Livre IV, Ep 23 et 24)

Le Renoncement (Livre IV, Ep 93 et 94)

Le Désordre et la Nuit (Livre IV, Ep 99)

La Roche et le Fer (Livre V, Ep 07 à 12)

Le Garçon qui criait aux loups (Livre V, Ep 44 à 50)

Miles Ignotus (Livre VI, Ep 01)

Dies Iræ (Livre VI, Ep 09)