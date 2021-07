Barco déçoit mais attend beaucoup de son nouveau duo de CEO

Manager de la Libre Eco, journaliste et éditorialiste

Alors que la plupart des marchés dévissaient de 2 à 3 % ce mardi soir, que dire de l’action du groupe d’imagerie flamand Barco ? En chute de près de 14 % en cours de séance, l’action clôturait finalement en perte de 6,5 %, plombée par des résultats mi-figue mi-raison. Martyrisée par la fermeture des salles obscures depuis l’éclatement de la crise du Covid, le groupe basé à Courtrai, spécialisé dans les équipements audiovisuels, a pâti de ventes moins élevées qu’attendu par le marché. Le chiffre d’affaires du premier semestre s’est élevé à 366 millions d’euros, soit 10 % de moins qu’au premier semestre 2020. Voilà pour la mauvaise nouvelle du jour. Mais, contacté, le groupe se défend. D’abord, le bénéfice était en ligne avec les attentes. Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) s’est élevé à 27,5 millions d’euros, soit 7,5 % des ventes, contre 10 % pour le premier semestre de l’année dernière et 3,5 % pour le second semestre de l’année dernière.

Carnet de commandes bien rempli

Peut-être les perspectives, pourtant optimistes, ont-elles aussi déçu les analystes, qui s’attendaient à un rattrapage plus marqué des affaires au deuxième semestre. "Pourtant, de ce côté-là, relève Carl Vanden Bussche, Vice President Investor Relations chez Barco, le carnet de commandes se porte bien. Les demandes sont structurellement en hausse, ce qui doit nous inciter à l’optimisme pour le deuxième semestre." Un constat confirmé par voie de communiqué par le CEO Jan De Witte : "Je suis heureux de constater que la demande sur nos marchés finaux et notre solide position concurrentielle se traduisent par une forte augmentation des commandes et un niveau exceptionnel du carnet de commandes au premier semestre", a déclaré le PDG Jan De Witte.

"Le chiffre d’affaires reste quelque peu en retrait par rapport aux commandes, en raison d’une reprise inégale de l’activité économique combinée à des complications dans la chaîne d’approvisionnement. Je suis donc convaincu que Barco continuera d’afficher des améliorations constantes à mesure que les marchés se rétabliront et que les réouvertures de bureaux s’accéléreront. Nous tenons compte du fait que les problèmes de chaîne d’approvisionnement pourraient freiner cette accélération de la croissance."

Revue stratégique avec un nouveau duo de CEO

Cet optimisme teinté de prudence, on le retrouve également dans la perspective de voir un nouveau tandem à la manœuvre dès la rentrée. Jan De Witte cédera en effet sa place à un duo de CEO, Charles Beauduin, actuel président du conseil, et An Steegen, Chief Technology Officer chez Umicore, déjà présente dans le conseil d’administration de Barco. Le premier rentrera en fonction en septembre, la seconde en octobre.

"Une évaluation stratégique aura lieu à ce moment-là. En termes de produits, d’innovation, un gros défi nous attend, mais les orientations ne pourront se prendre qu’en fonction de la revue stratégique qui sera faite de nos activités en octobre ; ce qui est certain, c’est que la croissance externe, à l’international, ne sera pas négligée", conclut Carl Vanden Bussche.François Mathieu