Secteur diamantaire Le troisième plus gros diamant du monde à Anvers

Le troisième plus gros diamant du monde est arrivé lundi à Anvers afin d’être analysé et traité. La pierre précieuse brute de 1 175 carats a été extraite d’une mine au Botswana. Sa valeur ne sera déterminée qu’après une analyse approfondie mais devrait atteindre plusieurs dizaines de millions d’euros. Le diamant fait partie d’un ensemble plus vaste de cinq pièces, pesant au total 2 500 carats. Il vient de la mine de Karowe, au Botswana. (Belga)