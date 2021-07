coordinatrice de Libre Eco week-end et en charge de divers dossiers: tourisme, consommation, commerce équitable...

Loisirs Le Domaine des Grottes de Han accessible

Mercredi dernier, la Lesse inondait le parc animalier ainsi que la Grotte de Han, entraînant la fermeture du Domaine des Grottes de Han. Après la décrue, le Domaine rouvre ses portes. Le parc animalier était à nouveau accessible lundi et la Grotte pourra accueillir des visiteurs à partir de ce mardi. Son parcours est adapté (des salles sont encore inondées) et le son et lumière ne peut avoir lieu pour l’instant.