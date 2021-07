Maghreb Alger a rappelé son ambassadeur à Rabat

L’Algérie a décidé dimanche de rappeler son ambassadeur au Maroc pour "consultations avec effet immédiat". Ce rappel fait suite à l’appui présumé du Maroc à "un prétendu droit à l’autodétermination du peuple kabyle", selon Alger. Durant une réunion du mouvement des non-alignés les 13 et 14 juillet à New York, l’ambassadeur du Maroc à l’Onu, Omar Hilale, a fait passer une note dans laquelle il estime que "le vaillant peuple kabyle mérite, plus que tout autre, de jouir pleinement de son droit à l’autodétermination". Une ligne rouge pour Alger, qui s’oppose à toute velléité indépendantiste de la Kabylie, région berbérophone du nord-est de l’Algérie. V.B. (avec AFP)