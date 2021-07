Mobilité Toujours plus d’automobilistes personnalisent leur plaque de voiture

De plus en plus de personnes sont prêtes à dépenser 1 000 euros pour faire personnaliser la plaque d’immatriculation de leur voiture. En 2020, 7 069 plaques de ce type ont été délivrées, soit un cinquième de plus qu’en 2019. Les trois quarts de ces demandes provenaient de Flandre. Les plaques d’immatriculations personnalisées ont connu un creux en 2016 et 2017, alors que le gouvernement avait augmenté leur prix de 1 000 à 2 000 euros. Mais les prix ont été réduits de moitié et le nombre de demandes est de nouveau reparti à la hausse. (Belga)